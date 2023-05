„Każdy powinien być ambasadorem bezpieczeństwa”. „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Wilanowie Adrian Pieczka 12.05.2023 12:55 Symulator dachowania, pierwsza pomoc i zasady bezpieczeństwa - tak wyglądała akcja „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Wilanowie. W ramach samorządowej kampanii społecznej blisko 500 młodych warszawiaków razem z m.in. kierowcą rajdowym Kajetanem Kajetanowiczem uczyło się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3 „Każdy powinien być ambasadorem bezpieczeństwa”. „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Wilanowie (autor: RDC)

W Centrum Sportu Wilanów blisko 500 młodych warszawiaków razem z m.in. Kajetenam Kajetanowiczem uczyło się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie zostało organizowane w ramach kampanii społecznej samorządu Mazowsza „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Uczestnicy imprezy wzięli udział w panelach promujących bezpieczeństwo, które poruszały zagadnienia dotyczące m.in.: udzielania pierwszej pomocy, zasad związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, umiejętność jazdy na rowerze po rowerowym torze przeszkód. Zagadnienia zostały omówione przez praktyków i ekspertów, takich jak egzaminatorzy WORD, ratownicy medyczni czy kierowcy rajdowi.

- Bazowaliśmy na moim samochodzie rajdowy, którym zdobyłem trzy tytuły mistrza polski - powiedział Kajetanowicz. - Pokazujemy na bazie tego samochodu, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo, kiedy ścigamy się, chcemy trochę głębiej dodać gazu, trochę mocniej, kiedy chcemy przyspieszyć. Natomiast przede wszystkim mówimy o bezpieczeństwie w takim normalnym, codziennym ruchu. Każdy powinien być ambasadorem bezpieczeństwa - zaznaczył.





- Dzieci przede wszystkim muszą być widoczne, czyli odblaski, czyli plecaki, odzież, która jest widoczna, właśnie z odblaskami. Dziś o tym mówimy - „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Oczywiście jeszcze też uwaga musi być skierowana na to, co robimy, a nie to, co dzieje się w telefonie. Przechodząc np. przez drogę też ten telefon musimy odłożyć, schować do kieszeni - tłumaczył kierowca.

Uczniowie mogli również sami sprawdzić, jak niebezpieczna może być jazda samochodem.



Dyrektorzy szkół mogą zgłosić chęć udziału w kampanii. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Skoczylasa 4,

03-469 Warszawa

z dopiskiem Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

lub przesyłając skan wniosku na adres e-mail: organizacyjny.bp@mazovia.pl

Czytaj też: Legendarny klub Karuzela powróci? Warszawa stara się o fundusze na remont

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL