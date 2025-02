Ciało na bagnach Kampinosu. Sprawą zajmuje się prokuratura Miłosz Kuter 10.02.2025 15:24 Spacerowicze odnaleźli na bagnach Kampinoskiego Parku Narodowego ciało. — Najprawdopodobniej była to kobieta — przekazała Ewelina Gromek Oćwieja z komendy policji Warszawa-Zachód. Trwają czynności zmierzające do potwierdzenia tożsamości zmarłej osoby. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.

Ciało na bagnach (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Na bagnach Kampinoskiego Parku Narodowego odnaleziono ciało. Wstrząsającego odkrycia dokonali przechodzący w niedzielę spacerowicze.

Ciało zostało zabezpieczone i przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej.

— Najprawdopodobniej była to kobieta. Na miejscu zostały wykonane czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, którego decyzją zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. Na tę chwilę trwają czynności zmierzające do potwierdzenia tożsamości zmarłej osoby — przekazała Ewelina Gromek Oćwieja z komendy policji Warszawa-Zachód.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.

