Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorku Czerniakowskim. Nie żyje 48-latek Miłosz Kuter 18.08.2024 14:36 Nie żyje 48-latek, którego od wczoraj szukali strażacy w Jeziorku Czerniakowskim. O zniknięciu pod wodą mężczyzny poinformował jego znajomy. To już drugie utonięcie w tym zbiorniku w ciągu weekendu. Wczoraj wyłowiono 45-latka.

Poszukiwania (autor: GOV.PL/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)

Wyłowiono drugiego mężczyznę , który utonął w Jeziorku Czerniakowskim. Ciało 48-latka odnalazł nurek stołecznej straży pożarnej.

- Poszukiwania trwały od wczoraj - mówi Bogdan Smoter z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Mężczyzna w wieku 48 lat został podjęty przez naszego nurka około godziny 12:00. Nasze działania już się skończyły, na miejscu pracuje policja, która prowadzi swoje czynności wyjaśniające - dodaje.

To już drugie utonięcie w Jeziorku Czerniakowskim w ten weekend. W sobotę, 17 sierpnia stołeczna policja odebrała informację o utonięciu 45-latka. Do tragedii doszło, kiedy mężczyzna razem z kolegą postanowił przepłynąć jeziorko wpław; jego towarzysz zawrócił na brzeg, a 45-latek płynął dalej i utonął. Z wody wyciągnęli go świadkowie zdarzenia.

- Próba reanimacji nie przyniosła w tym przypadku skutku i mówimy tutaj niestety o zgonie 45-letniego mężczyzny, obywatela Polski - mówił Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci apelują o rozwagę podczas przebywania nad wodą. „Chwila nieuwagi, brak rozsądku czy wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu może doprowadzić do tragedii” – przypominają.

