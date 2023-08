Utrudnienia drogowe na Saskiej Kępie. Dziś na PGE Narodowym zagra Imagine Dragons Cyryl Skiba 14.08.2023 13:36 Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra zespół Imagine Dragons. Od godziny 17:00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Do 21:00 wyłączony z ruchu indywidualnego zostanie obszar Saskiej Kępy, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych.

Utrudnienia w ruchu w związku z koncertem na PGE Narodowym (autor: PGE Narodowy)

W drodze na stadion PGE Narodowy najlepiej wybrać metro – pociągi drugiej linii podjeżdżają na stacje co kilka minut. Sprawny dojazd zapewnią także autobusy kursujące mostem Józefa Poniatowskiego. W związku z remontem torowiska na rondzie Waszyngtona tramwaje nie jeżdżą Al. Jerozolimskimi na odcinku od Placu Starynkiewicza.

Od 17:00 do 21:00 wyłączony z ruchu indywidualnego będzie obszar Saskiej Kępy, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Autobusy będą tu kursowały podstawowymi trasami.

Do końca koncertu – w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ul. Zamoście.

Jeżeli zamknięte zostaną ulice: J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Powrót z koncertu

Po koncercie, ok. godziny 22:30, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona (decyzję o tym podejmuje policja), na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy. Tramwaje będą kursowały zgodnie z trasami objazdowymi, związanymi z remontem torowiska na rondzie Waszyngtona.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie:

w kierunku Wiatraczna: PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Książęca – Ludna – Solec – Most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – WIATRACZNA 03,

w kierunku Pl. Zawiszy: WIATRACZNA 03 – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – PL. ZAWISZY 03.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po koncercie z ronda J. Waszyngtona (odpowiednio z przystanków nr 03 i 04) uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 w kierunku Bokserskiej, Gocławia i Winnicy. Ponadto zostanie zwiększona częstotliwość kursowania drugiej linii metra w kierunku stacji Bemowo. Dodatkowe tramwaje linii 9 i 26 wyjadą na trasy.

Podobne ograniczenia będą wprowadzane również podczas sierpniowego koncertu Dawida Podsiadły. Muzyk wystąpi na Narodowym już 26 sierpnia.

Czytaj też: Czołgi, wozy pancerne i armato-haubice przejechały przez Warszawę. Przygotowanie do defilady