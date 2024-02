Remont jednej ulicy i duże utrudnienia na Targówku. Wyznaczono objazdy [MAPA] Adam Abramiuk 28.02.2024 06:22 Dzisiaj o godzinie 9:00 rozpoczną się prace na ulicy Łodygowej w Warszawie. Kolejarze muszą pilnie wyremontować przejazd przez tory. Kierowcy będą musieli jechać wyznaczonymi objazdami. Autobusy linii 145 i 245 zmienią swoje trasy.

Zmiany na Łodygowej (autor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta)

W związku z pracami prowadzonymi na przejeździe przez tory na ulicy Łodygowej w Warszawie, kierowcy nie będą mogli poruszać się tamtędy w godz. 10:00-14:00. Poza tymi godzinami będzie zajęty raz jeden, raz drugi pas jezdni.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych prace zostaną dokończone następnego dnia – w czwartek 29 lutego, w tych samych godzinach.

Objazd poprowadzi ulicami: Łodygową, Radzymińską, Solidarności, Targową, Grochowską, Marsa i Żołnierską. Do Ząbek będzie można dojechać ulicami Swojską i Janowiecką lub Bystrą i Stefana Batorego.

W związku z pracami od godziny 9:00 do 14:00 autobusy linii 145 i 245 zmienią trasy. Jadąc, odpowiednio w kierunku Żerania FSO i Bródna-Podgrodzia, z ulicy Piłsudskiego w Ząbkach skręcą w Skorupki, a dalej Orlą, Wojska Polskiego, Leszczyckiego i Stefana Batorego. Do Warszawy wjadą przez Bystrą do Radzymińskiej.

Podobny objazd będzie obowiązywał w drodze powrotnej. Z ulicy Radzymińskiej autobusy obu linii skręcą w Bystrą, a następnie w Ząbkach pojadą ulicami: Stefana Batorego, Leszczyckiego, Wojska Polskiego, Orlą, 3 Maja i Piłsudskiego, a dalej swoimi trasami.

