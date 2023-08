Czołgi, wozy pancerne i armato-haubice przejechały przez Warszawę. Przygotowanie do defilady 13.08.2023 11:17 W nocy z soboty na niedzielę w Warszawie odbyła się próba do wtorkowej defilady wojskowej. Wisłostradą przejechał ciężki sprzęt, w tym nowoczesne czołgi, a także przeszły jednostki piechoty. Po godzinie 11:00 trasa ponownie została otwarta dla ruchu. Kolejne utrudnienia od poniedziałkowego wieczora.

Przygotowania do defilady (autor: MON)

Po godzinie 11 otwarta dla ruchu została Wisłostrada (w obu kierunkach, w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem)od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego; Wisłostrada (jezdnia zachodnia) od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina; ul. Sanguszki; ul. Karowa; ul. Lipowa; ul. Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej; ul. Zajęcza od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie; ul. Tamka od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Również po godzinie 11 otwarty dla ruchu pieszego i rowerowego został most Gdański a tramwaje i autobusy znowu będą się zatrzymywały na przystankach Most Gdański i Wybrzeże Helskie. Utrzymane zostanie zawieszenie przystanku Sanguszki 01.

Kolejny raz Wisłostrada i okoliczne ulice zostaną zamknięte w poniedziałek 14 sierpnia, od godziny 20 do wtorku, 15 sierpnia, do godziny 18.

Minister @mblaszczak: na defiladzie #SilnaBiałoCzerwona będą żołnierze ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych 🇵🇱. Wśród zaproszonych gości będą także nasi sojusznicy m. in. @BG_Poland_eFP. pic.twitter.com/kBJfZUmJXf — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 13, 2023

Defilada w Warszawie

Na wtorkowej defiladzie, jak zapowiada resort obrony, żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.

Będą pokazane m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS, polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16, śmigłowce i bezzałogowce.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947 r. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.

Minister Obrony zaprasza

- O godz. 14, 15 sierpnia ruszy tutaj, na Wisłostradzie, defilada z okazji święta Wojska Polskiego. Serdecznie wszystkich zapraszam, mieszkańców Warszawy, Mazowsza, a także gości z całej Polski. Bądźmy tu razem 15 sierpnia, podziękujmy żołnierzom za ich służbę, szczególnie na granicy polsko-białoruskiej – powiedział w niedzielę w Warszawie podczas konferencji prasowej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Dodał, że zbliżająca się defilada będzie inna niż poprzednie, bo będzie można zobaczyć proces modernizacji Wojska Polskiego. Błaszczak powiedział także, że na defiladzie zostanie pokazany sprzęt, który powstał w polskich zakładach zbrojeniowych.

