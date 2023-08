Tramwaje wrócą na Puławską od września. Utrudnienia i zmiany w kursowaniu [SPRAWDŹ] RDC 27.08.2023 09:14 Od poniedziałku, 4 września, po ulicy Puławskiej pojadą tramwaje trzech linii: 4, 10 i 18. W godzinach szczytu każda z nich kursować będzie co 8 minut, poza szczytem – co 12 minut. Na weekend 2-3 września tramwajarze zaplanowali demontaż rozjazdu nakładkowego przy Dworkowej, gdzie tramwaje linii 31 i 75 zmieniają kierunek jazdy. W związku z tym pasażerów czekają utrudnienia.

W weekend, 2-3 września utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Puławskiej (autor: WTP)

W związku z demontażem rozjazdu nakładkowego na ulicy Puławskiej w Warszawie w sobotę i niedzielę tramwaje linii 31 nie będą jeździły w kierunku Śródmieścia tylko pojadą ulicą Puławską do pętli Wyścigi. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 75.

„Dojazd do centrum zapewnią autobusy linii zastępczej Z-4, natomiast 118 wróci na swoją stałą trasę do Metra Politechnika” — poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Linia 31 pojedzie ulicami Woronicza i Puławską do pętli Wyścigi. Zastępcza linia Z-4 będzie kursowała na trasie pl. Konstytucji, Waryńskiego, Puławska do Metra Wilanowska. Linia 118 pojedzie z Mariensztatu przez plac Konstytucji i Waryńskiego do Metra Politechnika.

Tramwaje wrócą na ulicę Puławską

Od poniedziałku 4 września na ulicę Puławską wrócą tramwaje trzech linii: 4, 10 i 18. W godzinach szczytu każda z nich kursować będzie co 8 minut, poza szczytem – co 12 minut. Czwórka pojedzie z pętli Wyścigi ulicami: Puławską, Marszałkowską i dalej przez plac Bankowy na Annopol. Linia 10 także będzie rozpoczynać trasę na Wyścigach. Tramwaje pojadą ulicami Puławską i Marszałkowską, a na placu Zbawiciela skręcą w Nowowiejską, by dojechać aleją Niepodległości, Chałubińskiego, Prostą i Wolską do przystanku PKP Wola. Osiemnastka połączy pętle PKP Służewiec i Żerań FSO. Tramwaje tej linii pojadą ulicami: Wołoską, Woronicza, a dalej Puławską, Marszałkowską, Andersa i przez most Gdański.

Tramwaje linii 31 zapewnią dojazd do stacji metra Wierzbno z zagłębia biurowego na Mokotowie – będą kursowały na trasie PKP Służewiec - Metro Wierzbno. Zawieszona pozostanie linia 14 i dlatego linia 35 będzie dalej jeździć między Piaskami a Banacha.

Na trasę wrócą autobusy linii E-2. W porannym szczycie będą jeździły dwa razy częściej niż przed wakacjami, czyli co 10 minut. Mieszkańcy Wilanowa do dyspozycji będą mieli także linię 217, która zapewnia dojazd do stacji metra Natolin i Wilanowska. Od 4 września autobusy te dowiozą pasażerów do tramwajów, które będą już kursowały ulicą Puławską. W porannym szczycie linia 217 również będzie kursowała co 10 minut.

