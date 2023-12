Park kulturowy w centrum Warszawy. Będzie mniej reklam i stoisk ulicznych Adrian Pieczka 18.12.2023 19:33 Historyczne centrum Warszawy stanie się parkiem kulturowym. Na początku grudnia rada miasta przyjęła uchwałę o utworzeniu parku kulturowego na terenie m.in. Starego i Nowego Miasta. Dzięki temu na jego terenie znajdzie się mniej kolorowych reklam, znikną też nielegalne stoiska uliczne.

Centrum Warszawy ma być estetycznie uporządkowane (autor: RDC)

Najważniejsze zabytki Warszawy i tereny związane z jej historią i tożsamością znajdą się w obszarze parku kulturowego. Podjęta przez radę miasta uchwała zapewni w ten sposób ochronę krajobrazu historycznej części stolicy.

Park jasno określa zasady funkcjonowania wybranych obszarów na swoim terenie.

– Takich jak kwestie reklam, szyldów, prowadzenie działalności handlowej, ogródków gastronomicznych, a także pewnych robót budowlanych. To są zasady gry, które od razu określone, ustawiają nam to współżycie w obszarze krajobrazu kulturowego na odpowiednim poziomie – mówi Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki.

Uchwała będzie wdrażana krok po kroku.

– Mamy vacatio legis dla niektórych przepisów, przede wszystkim, jeśli chodzi o te rozwiązania, które będą powodowały skutki finansowe. Zarówno restauratorzy, jak i przedsiębiorcy prosili, by wydłużyć ten czas. Jest on więc wydłużony nawet do dwóch lat – informuje wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Gdzie nowy park kulturowy?

Teren Parku obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski, ogrody Krasińskich i Saski, a także parki położone poniżej Skarpy oraz Łazienki Królewskie, w sumie ponad 6 km.

Uchwała porządkuje także umieszczanie reklam, chroni oryginalny detal architektoniczny i historyczną stolarkę. Reguluje zasady umieszczania urządzeń technicznych. Dużo uwagi poświęca ochronie drzewostanu i terenów zieleni miejskiej.

Przegłosowana przez miejskich radnych uchwała jest prawem miejscowym, a więc będzie obowiązywała wszystkich właścicieli, posiadaczy i najemców nieruchomości.

Zapisy parku kulturowego Historycznego Centrum Warszawy zaczną obowiązywać od grudnia 2024 roku.

Pierwszy park kulturowy w Warszawie powstał 10 lat temu w Wilanowie.

