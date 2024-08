Gorączka Zachodniego Nilu. Stołeczny ratusz wdraża procedury RDC 23.08.2024 10:12 W związku z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) dotyczącym wykrycia wirusa Gorączki Zachodniego Nilu na terenie Warszawy, miasto wdrożyło procedurę reagowania z udziałem miejskich jednostek. To choroba, która od kilku tygodni zabija w Warszawie ptaki krukowate.

Gorączka Zachodniego Nilu. Choroba ptaków w Warszawie (autor: Zdjęcie ilustracyjne/pexels)

Wirus Gorączki Zachodniego Nilu jest obecnie kwalifikowany jako choroba kategorii „E”. Oznacza to, że ryzyko objawowych zakażeń u ludzi na terenie naszego kraju jest niskie. Główną rolę w przenoszeniu tego wirusa odgrywają komary.

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi należą do kompetencji władz centralnych i wojewódzkich, dlatego jeżeli zostaną wydane zalecenia dot. działań prewencyjnych w postaci oprysków, miasto będzie się do tych zaleceń stosowało. Substancje czynne, które wchodzą w skład preparatów do zwalczania komarów mogą powodować nieprzewidywalne i niekorzystane zmiany w ekosystemie, ale zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze.

Kogo informować?

W przypadku znalezienia martwego ptaka, dla własnego bezpieczeństwa, nie należy go podnosić ani dotykać. Taką sytuację należy zgłosić do zarządcy danego terenu, który ma obowiązek usunięcia zwierzęcia. Jeżeli jest to teren zarządzany przez miasto, zgłoszenie należy kierować np. do Miejskiego Centrum Kontaktu (telefonicznie pod numer 19115 lub mailowo na adres kontakt@um.warszawa.pl). Jeżeli jest to teren prywatny, obowiązek usunięcia zwierzęcia spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości (zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Ptaki wykazujące objawy chorobowe znajdujące się na terenach publicznych należy zgłaszać do Straży Miejskiej, pod numer 986.

Komunikat GIS oraz GLW został przesłany do wszystkich miejskich podmiotów leczniczych, aby placówki zwróciły szczególną uwagę na pacjentów mogących uskarżać się na objawy związane z zakażenia wirusem Gorączki Zachodniego Nilu – wówczas należy natychmiast skierować pacjenta do lekarza specjalisty chorób zakaźnych.

Czytaj też: Gorączka Zachodniego Nilu i środek na gryzonie. Są nowe wyniki badań padłych ptaków