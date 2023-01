Ekologiczniej i ekonomiczniej. Ursynowscy urzędnicy przesiądą się na hulajnogi Adrian Pieczka 24.01.2023 08:47 Zamiast autem, komunikacją miejską lub rowerem, urzędnicy z Ursynowa będą jeździć... hulajnogami. Dzielnica powiększa swoją ekoflotę. Według zastępcy burmistrza Klaudiusza Ostrowskiego, nowe pojazdy zwiększą efektywność pracy urzędników i pozwolą komfortowo przemieszczać się po dzielnicy.

Ekologiczniej i ekonomiczniej. Ursynowscy urzędnicy przesiądą się na hulajnogi (autor: UM Warszawa)

- Pomysł wyszedł od samych pracowników - mówi Klaudiusz Ostrowski. - Ursynów jest dosyć rozległą dzielnicą, a nie wszędzie da się podjechać samochodem. Z resztą, bardziej ekonomiczne i ekologiczne jest właśnie korzystanie z rowerów. Do tej pory mieliśmy dwa rowery. Padła propozycja hulajnóg. Kupiliśmy trzy, które - jak juz się troszeczkę cieplej zrobi - wystawimy do używania przez pracowników urzędu - wyjaśnia.





- Z dwóch hulajnóg miał już okazję skorzystać wydział informatyków - dodaje zastępca burmistrza. - Ten pomysł się bardzo sprawdził, bardzo sobie niektórzy chwalą, ze względu na to, że można w plecaku trzymać czy to komputer, czy to dokumenty, podjechać szybciej i efektywniej. Proszę pamiętać, że pracownicy w dzielnicach w różnych wydziałach w różnym stopniu pracują w terenie. Myślę, że takich osób u nas w dzielnicy jest nawet około 40 - tłumaczy.





Hulajnogi kosztowały ursynowski urząd 9 tysięcy złotych.

