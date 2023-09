Kamienica z lokatorami warta dziesiątki milionów złotych zreprywatyzowana RDC 26.09.2023 09:53 Jan Śpiewak poinformował, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zreprywatyzował kamienicę na Kazimierzowskiej. „Szkopuł w tym, że powstała w 1952 r. Nie można zreprywatyzować czegoś, co nie istniało w momencie nacjonalizacji” – napisał w mediach społecznościowych aktywista.

Kamienica na Kazimierzowskiej do reprywatyzacji (autor: Mapy Google)

„Rafał Trzaskowski właśnie zreprywatyzował kamienicę na Kazimierzowskiej. Szkopuł w tym, że powstała w 1952 r. Nie można zreprywatyzować czegoś, co nie istniało w momencie nacjonalizacji” – poinformował w mediach społecznościowych aktywista Jan Śpiewak.

Śpiewak stwierdził, że miasto oddało kamienicę wartą dziesiątki milionów wraz z lokatorami „na podstawie totalnej lipy”.

Aktywista przekazał, że tydzień temu mieszkańcy kamienicy przy ulicy Kazimierzowskiej 72 dostali od stołecznego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami pismo informujące, że nie będą już płacić czynszu miastu tylko nowemu właścicielowi.

Jak wyjaśnił, miasto powołało się na decyzję sądu z 2015 roku.

Reprywatyzacja na Kazimierzowskiej

„Jestem zszokowany, że można sześć lat po wybuchu afery reprywatyzacyjnej przekazywać w prywatne ręce nieruchomość, w której mieszkają lokatorzy komunalni. Ale tym bardziej jestem zszokowany, że budynek w momencie nacjonalizacji tej nieruchomości, nie istniał, bo został wybudowany po wojnie. A więc – co dokładnie reprywatyzowano i na jakiej podstawie” – podsumował Jan Śpiewak.

Podkreślił, że właściciele nie zostali uznani za stronę przez ratusz w postępowaniu reprywatyzacyjnym, co już jest podstawą do unieważnienia decyzji. Przekazał, że ratusz w piśmie zawarł informację, że o sprawie poinformował rok temu Komisję Weryfikacyjną.

Aktywista przytoczył opublikowane na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego wspomnienia kobiety, która przed wojną i w czasie okupacji mieszkała pod adresem Kazimierzowska 72.

„Jednopiętrowy dom. W głębi podwórka [był] duży ogród owocowy. I puste hale fabryczne znajdowały się na tej posesji” – tak opisuje we wspomnieniach warszawianka.

Śpiewak stwierdził, że ta działka z małym domkiem w głębi parceli należała przed wojną do zupełnie innych ludzi niż ci, którzy złożyli roszczenia. „Standard w Warszawie, ale jednak, że to się dzieje w 2023 roku, to szokujące” – dodał.

„Liczę, że kandydaci do Sejmu i Senatu z Warszawy obronią lokatorów i majątek miasta przed ratuszem” – powiedział.

