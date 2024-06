Lasy Państwowe z nowym dromaderem. Poprzedni rozbił się podczas awaryjnego lądowania Beata Głozak 28.06.2024 14:53 Nowy samolot dromader jest już na lotnisku w Bemowie i jest gotowy do działań ratowniczo-gaśniczych. Maszyna, która do tej pory była używana, rozbiła się w czwartek nad miejscowością Bielawa koło Piaseczna. — Jeśli się okaże, że wybuchnie jakiś pożar, który będzie wymagał gaszenia lotniczego, samolot w każdej chwili będzie mógł wystartować i w takiej akcji uczestniczyć — poinformował rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Dromader (autor: lasy.gov.pl/zdjęcie ilustracyjne)

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Maciej Pawłowski przekazał RDC, że nowy samolot dromader jest już na lotnisku w Bemowie i jest gotowy do działań ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas używana maszyna rozbiła się wczoraj na terenie powiatu piaseczyńskiego.

— Nowy samolot został przygotowany do lotu, został wykonany lot próbny, próba łączności, także samolot jest sprawny i gotowy do akcji. Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli się okaże, że wybuchnie jakiś pożar, który będzie wymagał gaszenia lotniczego, samolot jest gotowy i w każdej chwili będzie mógł wystartować i w takiej akcji uczestniczyć — poinformował Pawłowski.

Zdarzenie koło Piaseczna

Do wczorajszego zdarzenia doszło w momencie awaryjnego lądowania na polu. W trakcie wykonywania tego manewru samolot gaśniczy przewrócił się na dach.

— Pilot w dobrym stanie trafił do szpitala. Z tego co wiemy, już z tego szpitala wyszedł, także jest cały i zdrowy. Dzisiaj czy jutro ma być uprzątnięty ten samolot. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych musi zbadać ten wrak, określić przyczyny tego wypadku. No i pewnie właściciel podejmie decyzję czy ten samolot nadaje się jeszcze do naprawy, czy nie — powiedział Pawłowski.

Pomoc Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych

Zniszczony dromader był jedynym, jaki znajdował się do wczoraj na wyposażeniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, ale rzecznik zapewnia, że nawet bez niego mazowieckie lasy byłyby chronione.

— Teren województwa pokrywa się z terenem kilku regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. To jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, w Radomiu, w Łodzi, w Olsztynie. Te samoloty współpracują ze sobą i w sytuacji jaką mamy do czynienia teraz, kiedy samolot pracujący dla nas został wyłączony z użytkowania, mamy deklarację, że pomogą nam samoloty z Olsztyna, Łodzi lub Radomia — zaznaczył Pawłowski.

W ciągu ostatniego miesiąca dromader z Dyrekcji w Warszawie pomagał w gaszeniu kilku pożarów. Jest on używany gdy pożar jest duży lub w miejscach, gdzie nie mogą dojechać wozy strażackie

