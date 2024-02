Dziura z ul. Hołówki zniknie. Po naszej interwencji nawierzchnię naprawią drogowcy Mikołaj Cichocki 07.02.2024 20:56 Po interwencji Radia dla Ciebie drogowcy zajmą się dużą dziurą, przy wyjeździe z ul. Hołówki w Czerniakowską. Mieszkańcy Mokotowa skarżyli się, że notorycznie uszkadzają tam samochody. W miejscu ubytku już teraz został wysypany piach. Docelowa naprawa nastąpi, gdy tylko pozwoli na to pogoda.

3 Drogowcy naprawią ulicę Hołówki na Mokotowie (autor: RDC)

Dziura przy wyjeździe z ulicy Hołówki na warszawskim Mokotowie zniknie. Zajmą się nią drogowcy po interwencji Radia dla Ciebie. Mieszkańcy ulicy Tadeusza Hołówki skarżyli się, że dziura na wyjeździe przy Czerniakowskiej utrudnia im wyjeżdżanie i naraża na uszkodzenia samochodu.

– Wpłynęło do nas zgłoszenie o uszkodzeniu nawierzchni – mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, Jakub Dybalski – ponieważ to nie jest dziura, która bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu zostanie naprawiona w ciągu kilku najbliższych dni w momencie kiedy pozwoli na to pogoda, czyli po prostu będzie mniej deszczowo niż jest teraz.

W miejscu ubytku już teraz został wysypany piach. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni jezdni należy zgłaszać pod numer 19115.

Czytaj też: Mieszkańcy Ursusa chcą mieć nowy park. „Lepsze to niż kolejne osiedle”

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/AP