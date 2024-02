Mieszkańcy Ursusa chcą mieć nowy park. „Lepsze to niż kolejne osiedle” Przemysław Paczkowski 07.02.2024 12:27 Mieszkańcy warszawskiego Ursusa i lokalni społecznicy chcą utworzenia parku w rejonie ulicy Przy Forcie. Obecnie teren pomiędzy ulicą Dzieci Warszawy, a aleją Czerwca 1989 roku jest nieużytkowany i zaniedbany. Jak udało nam się ustalić, trwają prace nad planem miejscowym dla tego rejonu.

3 Zaniedbany teren na Ursusie. To tu mieszkańcy chcą nowy park (autor: RDC)

Lepszy park niż kolejne bloki. Na terenie Skoroszy mało jest miejsc z zielenią – mówią mieszkańcy Ursusa, którzy chcą, aby w rejonie ulicy Przy Forcie powstał nowy park. Chodzi o teren, który jest nieużytkowany i zaniedbany,

Jak udało nam się dowiedzieć, trwają pracę nad planem miejscowym dla tego rejonu.

Działka, gdzie miałby powstać, park należy do prywatnego właściciela, jednak dzielnica wskazała ją jako miejsce do utworzenia parku. Wiązałoby to się z wykupem gruntów przez miasto.

