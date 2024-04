Dofinansowanie do kanalizacji. Nawet 1600 nieruchomości do podłączenia w Wawrze Jerzy Chodorek 10.04.2024 11:51 Warszawiacy mogą ubiegać się o dofinansowanie na przyłączenie do kanalizacji miejskiej w wysokości 6 000 zł. W dzielnicy Wawer podłączyć może się nawet 1600 nieruchomości. Nabór wniosków trwa do końca miesiąca.

Dofinansowanie do kanalizacji. Nawet 1600 nieruchomości do podłączenia w Wawrze (autor: RDC)

Nawet 6 tysięcy złotych na przyłączenie do kanalizacji. Na takie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy Warszawy do 30 kwietnia.

– W stolicy 20 tysięcy osób wciąż czeka na podłączenie do sieci kanalizacyjnej – mówił w audycji RDC „Jest sprawa” zastępca burmistrza Ursynowa Paweł Lenarczyk.

– Naprawdę ja widzę tę wrzenie, które jest na Zielonym Ursynowie, na starych kabatach gdzie nie ma właśnie tej kanalizacji. XXI wiek i naprawdę musimy rozmawiać o takich dobrach podstawowych – mówił Lenarczyk.

– Wiele osób nie chce zmieniać swojej sytuacji – odpowiedział rzecznik Urzędu Dzielnicy Wawer Marcin Jakubik.

– Wawrze jest tak, że około 1600 nieruchomości może się podłączyć, a tego nie robi – mówił Jakubik.

Przyłącze obowiązkiem ustawowym

Jeśli nieruchomość znajduje się na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, jej właściciel ma ustawowy obowiązek zrobić to na własny koszt. Wynika to z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Z ustawowego obowiązku przyłączenia się do kanalizacji wyłączone są nieruchomości wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Szczegółowych informacji o dofinansowaniu można szukać na stronie warszawskich wodociągów.

Posłuchaj całej audycji: Kłopoty z podłączeniem do kanalizacji w Warszawie

Czytaj też: W Wawrze powstanie plac zabaw dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami