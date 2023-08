Koncert Depeche Mode na PGE Narodowym i utrudnienia na Saskiej Kępie RDC 02.08.2023 13:11 W środę, 2 sierpnia, na Stadionie Narodowym zagra Depeche Mode. W związku z tym wjazd na Saską Kępę dla pojazdów indywidualnych będzie czasowo ograniczony. Fani mogą wchodzić na PGE Narodowy od godziny 17. Ratusz apeluje by na koncert najlepiej dojechać komunikacją miejską. Występ rozpocznie się o godz. 20:45.

Depeche Mode w Warszawie i utrudnienia przy Narodowym (autor: ZDM Warszawa)

W związku z koncertem Depeche Mode na Stadionie Narodowym w Warszawie będą utrudnienia w ruchu w rejonie Saskiej Kępy.

Pociągi M2 będą podjeżdżały na stacje co kilka minut. "Sprawny dojazd zapewnią także tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego. W razie potrzeby dodatkowe składy wyjadą na trasę linii 7 – będą kursowały między placem Narutowicza a aleją Zieleniecką" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Od godziny 17, utrudniony będzie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 21 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakaz nie będzie dotyczył pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz jednośladów. Bez zmian będą kursowały również autobusy komunikacji miejskiej.

„Podobne ograniczenia będą wprowadzane również podczas sierpniowych koncertów na PGE Narodowym. W przyszłym miesiącu na narodowej arenie wystąpią: The Weekend (9 sierpnia), Imagine Dragons (14 sierpnia) oraz Dawid Podsiadło (26 sierpnia)” – przekazał ratusz.

Objazdy dla autobusów

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej (od ulicy Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego), od godziny 17 do zakończenia rozwozu uczestników koncertu, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zostaną zamknięte ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką.

Autobusy E-1 zostaną skierowane przez most Świętokrzyski do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Jeśli po zakończeniu wydarzenia, około godziny 22.50, duża grupa uczestników koncertu będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich – na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W przypadku wyłączenia przeprawy z ruchu, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 – po stronie śródmiejskiej – skończą trasy na pętli plac Starynkiewicza, a po stronie praskiej – na Ratuszowa-Zoo. Linia 22 na lewym brzegu Wisły pojedzie z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie będzie kursowała w pętli z i do ronda Wiatraczna.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: plac Zawiszy, Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Książęca, Ludna, Solec, Trasa Łazienkowska, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, aleja Waszyngtona, Wiatraczna.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521 oraz N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po zakończeniu koncertu na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej oraz Gocławia i Winnicy.

Zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania pociągów metra linii M2.

Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie: Gocławek, aleja Waszyngtona, aleja Zieleniecka, Targowa, Ratuszowa, Jagiellońska, Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Natomiast składy linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku Metra Młociny.

