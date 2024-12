Demografia problemem warszawskich dzielnic. „Trudno nam zapełnić przedszkola” Miłosz Kuter 24.12.2024 17:44 W Wigilię Bożego Narodzenia rozmawialiśmy w „Magazynie Samorządowym RDC” m.in. o problemie ujemnego przyrostu naturalnego w stolicy. W Warszawie jest mniej urodzeń niż zgonów. Mamy problem by zapełnić przedszkola – wskazuje Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

RDC

Władze stolicy coraz częściej borykają się z problemem ujemnego przyrostu naturalnego. Gęstość zaludnienia zależy też od konkretnego rejonu miasta.

– Ja mam na Bielanach 29 przedszkoli, jesteśmy strasznie z nich dumni, 27 jest kapitalnie wyremontowanych czy zbudowanych od podstaw przez ostatnie lata. Tylko zaczyna się problem, bo nie ma dzieci do tych przedszkoli. Mieliśmy około 1400 3-latków, teraz mamy 1100, za rok będzie pewnie 950 i te wszystkie liczby spadają. Mamy przedszkola już trzyoddziałowe,. To jest bardzo mało, ale oczywiście staramy się sobie z tym poradzić. Będziemy tworzyć na Bielanach pierwsze przedszkole specjalne – mówił w trakcie audycji burmistrz.



Według danych GUS-u najludniejszymi dzielnicami Warszawy są Mokotów i Białołęka. Najmniej osób mieszka z kolei w Wesołej i Rembertowie.

Jedną z najbardziej wyludniających się dzielnic jest Śródmieście.

Jak mówił Aleksander Ferens, burmistrz Śródmieścia, rozbieżność pomiędzy liczbą osób zameldowanych a faktycznie mieszkających w dzielnicy jest coraz bardziej widoczna i odczuwalna.

– I to się mocno przekłada przede wszystkim na kwestie finansowe dzielnicy. Dostajemy pieniądze na osoby zameldowane, 94 tys. mieszkańców. A wiemy z badań, że mieszka faktycznie ponad 100 tys. To 10 proc. różnicy osób do obsługi, nie mówiąc już o tych osobach, które przyjeżdżają do Śródmieścia – tłumaczył burmistrz Śródmieścia.



Według GUS-u na koniec września 2024 roku liczba ludności Polski wyniosła 37,5 mln osób.

To o 147 tys. osób mniej niż w tym samym okresie rok temu oraz o 105 tys. mniej w porównaniu z końcem 2023 roku.

