Ponad 100 mln złotych na budowę przyszkolnych hal sportowych na Mazowszu Przemysław Paczkowski 23.05.2023 17:31 55 przyszkolnych hal sportowych powstanie na Mazowszu w ramach rządowego programu "Olimpia". 49 samorządów otrzyma na ich realizację łącznie 110,6 mln zł. Nowe hale powstaną m.in. w Otwocku, Radomiu i Nowym Dworze Mazowieckim.

Ponad 100 mln zł na budowę hal sportowych na Mazowszu (autor: MUW)

Pieniądze zostaną przeznaczone dla gmin z naszego regionu w ramach programu "Olimpia". Jego celem jest poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Z dofinansowania skorzystają samorządy zarówno małych ośrodków oraz dużych miast, w tym stolica. Na Mazowszu niektóre samorządy złożyły kilka wniosków, np. Otwock dwa i Warszawa trzy.

- W tegorocznej edycji rozpatrzono pozytywnie 55 wniosków na Mazowszu - mówi wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. - Te inwestycje w boiska, zarówno w ich wybudowanie od podstaw, czy też zadaszenie, to inwestycje, które sprawiają, że możemy liczyć na kadrę sportową w przyszłości, ale po drugie, jest to inwestycja w zdrowie - dodaje.

Program ma charakter ogólnopolski. Władze lokalne z całej Polski złożyły łącznie 360 wniosków. Przyznano im łącznie 730 mln zł. Wsparcie sięga wysokości 70 proc. kosztów inwestycji.

Z pieniędzy tych mają być budowane hale sportowe przy szkołach, lub zadaszenia istniejących obiektów.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) zwróciła uwagę, że choć w Warszawie dostępność do infrastruktury sportowej przez dzieci i młodzież jest mniejsza niż w niewielkich ośrodkach, to władze stolicy złożyły zaledwie trzy wnioski o dofinansowanie. - Wzywam pana, prezydenta Rafała Trzaskowskiego do współpracy – zaapelowała.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczona w ciągu dwóch lat dla samorządów w ramach programu "Olimpia" wynosi 2 mld zł. Kolejny nabór rozpoczyna się w czerwcu.

Czytaj też: „Balladyna” na egzaminie ósmoklasisty [ARKUSZ]