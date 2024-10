Ulice na Woli do remontu. 4 mln zł na ten cel w budżecie Mazowsza Adam Abramiuk 28.10.2024 22:18 Są pieniądze na remont ulic na warszawskiej Woli. 4 mln złotych przeznaczył na ten cel samorząd Mazowsza. Rewitalizacja ma polegać na wymianie nawierzchni oraz miejscowej wymianie krawężników i chodników.

Samorząd Mazowsza przekazał pieniądze na remont ulic na Woli (autor: www.facebook.com/krzysztof.grzegorz.strzalkowski)

Wola otrzyma od samorządu województwa 4 mln złotych w ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski zapowiedział, że wyremontowanych zostanie 9 ulic.

– Między innymi remontować będziemy ulicę Zegadłowicza na odcinku od Kasprzaka do Szarych Szeregów, ulicę Ludwiki od Klonowicza do Bema, ulicę Staszica od Wolskiej do Górczewskiej, Syreny od Żytniej do Św. Wojciecha, Bolecha na odcinku od Dalibora do Dahlberga – wylicza burmistrz Strzałkowski.

Oprócz tego wyremontowane zostaną też następujące ulice:

Góralska (od Górczewskiej do zakończenia drogi),

Olgi Boznańskiej (od Człuchowskiej do Olbrachta),

Wierzynka (od Młynarskiej do Tyszkiewicza),

Piaskowa (od Powązkowskiej do Burakowskiej).

Samorząd Mazowsza ma także przekazać 28 mln zł na inne warszawskie inwestycje - remonty dróg w Wesołej, modernizację w Teatrze Lalek Guliwer, rozbudowy i remonty w kilku stołecznych szpitalach.

