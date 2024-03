Koniec z jazdą po dziurach. Będzie remont drogi do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii

Droga do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w podwarszawskim Zagórzu zostanie wyremontowana. Ulica jest w opłakanym stanie, nie brakuje w niej dziur, a to właśnie nią każdego dnia do placówki dojeżdżają pacjenci. Przebudowa jedynej drogi do lecznicy ma się rozpocząć w przyszłym roku.