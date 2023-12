Burmistrz Wawra ostrzega przed fałszywymi mailami z Urzędu Skarbowego 15.12.2023 15:07 Cyberoszuści wysyłają e-maile, w których informują o przysługującym podatnikowi zwrocie nadpłaconego podatku za 2022 rok. W fałszywych wiadomościach wykorzystują logo Ministerstwa Finansów i serwisu e-Urząd Skarbowy oraz podają link, który ma ułatwić otrzymanie zwrotu pieniędzy.

Burmistrz Wawra ostrzega przed fałszywymi mailami z Urzędu Skarbowego (autor: mazowieckie.kas.gov.pl)

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer alarmuje o pojawiających się próbach oszustwa - wysyłaniu fałszywych mailach o zwrocie nadpłaconego podatku za 2022 rok. Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości informujące o zwrocie podatku - napisał w mediach społecznościowych burmistrz Wawra Norbert Szczepański.

Wyjaśnił, że ani Ministerstwo Finansów ani Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

"Do mazowieckich urzędów skarbowych docierają sygnały o wiadomościach e-mail, w których nadawca informuje o przysługującym podatnikowi zwrocie nadpłaconego podatku i zachęca do zalogowania się w serwisie e-Urząd Skarbowy. Fałszywa wiadomość zawiera logo Ministerstwa Finansów i serwisu e-Urząd Skarbowy, ale po kliknięciu w baner logowania podatnik jest kierowany na stronę, która służy do wyłudzania danych" - wyjaśnił burmistrz.

Ostrzegł, że tego typu wiadomości nie zostały wysłane przez resort finansów, a otwieranie linków w nich zawartych jest niebezpieczne. "Oszuści próbują w ten sposób uzyskać dane kont bankowych oraz kart płatniczych" - dodał.

Zaapelował o zachowanie ostrożności i nieotwieranie linków z podejrzanej korespondencji, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości.

