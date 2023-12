Straciła 25 tys. zł, bo myślała, że dzwonią do niej z banku i z policji RDC 15.12.2023 10:18 Mieszkanka Bemowa została oszukana przez 43-letniego mężczyznę, który najpierw podawał się za pracownika banku, a potem za policjanta. Kobieta przelała na konto przestępców 25 tysięcy złotych. Oszust został zatrzymany i trafił na 3 miesiące do aresztu.

Oszustwo (autor: Pexels)

Do bemowskiego komisariatu zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie o oszustwie. Opowiedziała policjantom, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku, który powiedział, że jej pieniądze na koncie w banku są zagrożone. Następnie "przekierował" połączenie do funkcjonariusza policji.

- Rzekomy policjant polecił kobiecie wpłacić pieniądze na „bezpieczne” konto. Kobieta postępując zgodnie z poleceniami fałszywego policjanta wypłaciła 25 tysięcy złotych i przelała na wskazane konto. Kiedy zorientowała się, że padła ofiarą oszusta, zaalarmowała policję - przekazała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji.

Kryminalni już kilka dni później zatrzymali 43-latka podejrzanego o to przestępstwo. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Po zebraniu materiału dowodowego śledczy przedstawili podejrzanemu zarzut dotyczący pomocnictwa w oszustwie. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

