Budzik dla dorosłych oficjalnie otwarty. Przyjmie 17 osób Adam Abramiuk 27.02.2023 18:55 Pierwsza Klinika Budzik dla dorosłych na warszawskim Bródnie otwarta. Placówka w kwietniu ma przyjąć pierwszych pacjentów. W sumie będzie w stanie objąć opieką 17 osób.

3 Budzik dla dorosłych oficjalnie otwarty. Przyjmie 17 osób (autor: RDC)

Zespół jest gotowy do pracy. Teraz czeka jeszcze tylko na kontrakt z NFZ.

- Wiemy, że jest kolejka około 70 osób. Mamy konkretne kryteria przyjęć do Budzika - tłumaczył prof. Wojciech Maksymowicz, który pokieruje placówką. - Chodzi o chorych, którzy są nie dłużej niż rok po urazie, jako przyczynie uszkodzenia poważnego, powodującego głębokie upośledzenie świadomości. To dotyczy też chorych nieurazowych, którzy mieli przyczynę głębokiego uszkodzenia mózgu nie dłużej niż pół roku. Muszą mieć też odpowiednią pozycję w skali Glasgow. To jest taka skala śpiączki. No i to jest tak między 6 a 8 punktów. Nie mniej i nie więcej - wyliczał.





- Oby ta placówka przywracała życie i sens, tym którzy o nie walczą - mówiła prezes fundacji Ewa Błaszczyk. - My się musimy udać w te rewiry, żeby im przynieść, takim ludziom, jeszcze coś nowego ze świata, czyli to, co się dzieje w nauce. Więc teraz Polska Akademia Nauk, uniwersytet, bieganie za grantami naukowymi. Pracujemy nad czymś, co jest ważne - przywróceniem połączeń neuronowym zdegenerowanemu mózgowiu - wskazała.





Dziś Fundacja kończy także 20 lat działalności. Przez ten czas głównie służyła pomocy dzieciom - w Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka.

- Nasza córka miała wypadek. Nikt nie dawał jej szans na przeżycie. Pomógł nam Budzik - mówiła mama jednej z pacjentek Magda Zając. - Pobyt w Budziku był dla nas czymś niesamowitym. Julka w trakcie pobytu pokazała, że jest, że rozumie, że nas słyszy. Zaczęła pisać. Niesamowite jest też to, że poznajemy tam rodziny, którą mają podobne problemy jak my. Ja wiem, że jak zadzwonię do mam budzikowych i powiem, z czym mi jest dzisiaj źle i że czasem mam po prostu dość, to one mnie zrozumieją jak nikt inny, bo same borykają się z tymi samymi problemami - wyjaśniła.





Koszt budowy nowej kliniki to 55 mln zł.

Czytaj też: Zakończyła się budowa kliniki „Budzik” dla dorosłych

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PL