W. Lisik o transplantacji serca na WUM: sukces całego zespołu Cyryl Skiba 25.01.2023 10:49 To sukces całego zespołu - mówił w „Poranku RDC” Wojciech Lisik o kolejnej przełomowej transplantacji serca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chirurg, transplantolog, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Klinicznych i Inwestycji komentował zabieg wykonany miesiąc temu u 9-letniej Leny.

- Operacja jest konsekwencją aktywności klinicznych ośrodka, więc przyjmuję gratulacje w imieniu kolegów, w imieniu zespołu. Jest to niewątpliwy sukces, bo weszliśmy do grupy dwóch ośrodków w tej chwili, które przeszczepiają serca dzieciom. Tu nasze kolejne kroki czy sytuacje transplantologiczne związane są z naszym rozwojem i z tym, że mamy doskonałą bazę kliniczną. Mamy fantastyczny zespół i mamy napęd do tego, żeby podejmować się kolejnych wyzwań - mówił rozmówca Grzegorza Chlasty.

Lena na zabieg czekała cztery lata. Teraz czuje się dobrze i będzie mogła powoli rozpocząć normalne życie.

Jutro obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Transplantacji. 57 lat temu po raz pierwszy w Polsce dokonano udanego przeszczepu nerki.

