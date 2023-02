Budżet Warszawy pod lupą radnych PiS. Dwie interpelacje ws. organizacji pozarządowych Adrian Pieczka 06.02.2023 13:27 Radni Prawa i Sprawiedliwości żądają wyjaśnień od prezydenta Rafała Trzaskowskiego w sprawie finansowania organizacji pozarządowych z budżetu miasta. W 2021 roku na trzy tysiące projektów różnych organizacji spoza sektora publicznego wydano ponad 282 miliony złotych.

Budżet Warszawy pod lupą radnych PiS. Dwie interpelacje ws. finansowania organizacji pozarządowych (autor: RDC)

- Zdaniem radnych, wiele z nich jest wartościowych i godnych poparcia, jednak są też takie, które budzą nasze wątpliwości – mówił przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura. - Stowarzyszenie Pro Humanum, realizujące projekty promujące wielokulturowość, natomiast co jest kontrowersyjne - wiceprzewodniczącą tego stowarzyszenia jest pani Jolanta Lange, współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Do tej pory jej rola w śmierci księdza Blachnickiego nie została do końca wyjaśniona - tłumaczył.



- Złożyliśmy dziś dwie interpelacje - zaznaczyła wiceprzewodnicząca rady miasta Alicja Żebrowska. - Warto się było przyjrzeć, warto sprawdzić, czy te środki, pieniądze publiczne, środki samorządowe z budżetu miasta są wydawane w sposób właściwy, a przede wszystkim są wydawane z pożytkiem dla mieszkańców Warszawy - wyjaśniła.





Radni w interpelacjach pytają zarówno o kwoty i projekty dofinansowane przez ostatnie 4 lata, jak i o organizację korzystające z wynajmu lokali miejskich po preferencyjnych cenach.

