Płatne parkowanie w warszawskim Śródmieściu także w weekendy? Stołeczni radni są przeciwni Adrian Pieczka 02.02.2023 11:31 Płatne parkowanie w weekendy w stolicy pod znakiem zapytania. Stołeczni drogowcy chcą, by za zostawienie auta w Śródmieściu kierowcy płacili także w soboty i niedziele. Przesłali do ratusza mapę z proponowanym obszarem. Wprowadzenie zmian zależy jednak od decyzji Rady Miasta.

Płatne parkowanie w Warszawie także w weekendy? (autor: ZDM)

- Uważam, że jest to bardzo zły pomysł - mówi Alicja Żebrowska, miejska radna z ramienia PiS. - Mieszkańcy Warszawy i wszyscy jesteśmy teraz obciążeni dość dużymi kosztami życia i pan prezydent Trzaskowski chce jeszcze bardziej obciążyć mieszkańców kolejnymi kosztami. To jest bardzo zły pomysł, przeciwko mieszkańcom - dodaje.

- Jako mieszkanka jestem przeciwko - mówi Aleksandra Śniegocka-Goździk, radna Koalicji Obywatelskiej. - Jeszcze nie mam wszystkich informacji, ale byłabym przeciwko. W weekendy najczęściej zostawiamy samochody. Staramy się aktywnie spędzać czas, staramy się chodzić na spacery, na rowery, szczególnie latem, korzystamy z komunikacji miejskiej. Moim zdaniem to jest bezzasadne obciążenie mieszkańców - dodaje.

Obecnie SPPN działa w Warszawie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00. Za pierwszą godzinę trzeba zapłacić 4,50 zł. Druga i trzecia godzina to odpowiednio 5,40 zł i 6,40 zł. Czwarta i każda kolejna godzina to po 4,50 zł. Zaparkowanie na cały dzień kosztuje 50 zł.

