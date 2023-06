Na przełomie roku budowa tramwaju z Ochoty na Wolę. Prace zaczną się od tunelu pod parkiem Przemysław Paczkowski 13.06.2023 07:52 Na przełomie roku ma ruszyć budowa kolejnego odcinka linii tramwajowej do Wilanowa. Chodzi o fragment, który przejdzie przez Ochotę. Nowe torowisko pojawi się wzdłuż ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Za ulicą Szczęśliwicką tramwaj pojedzie podziemnym tunelem pod Parkiem Pięciu Sióstr i dotrze do Dworca Zachodniego.

Na przełomie roku ruszą prace z tramwajem z Woli na Ochotę (autor: Tramwaje Warszawskie, zdj. ilustracyjne)

- Park podczas budowy tunelu będzie normalnie funkcjonował - zapewnia zastępca burmistrza Ochoty, Grzegorz Wysocki. - Najprawdopodobniej ta inwestycja zacznie się od budowy tunelu pod parkiem Pięciu Sióstr. Z tego co zapewniają tramwaje, może to rozpocząć się na przełomie roku - informuje.

Budowa linii tramwajowej łączącej Wolę i Ochotę ma być pierwszą podziemną w Warszawie. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę tej inwestycji.

Z Warszawy Zachodniej do ul. Grójeckiej

Początek nowej trasy będzie pod dworcem Warszawa Zachodnia, gdzie powstaje podziemny przystanek połączony z przejściem podziemnym i stacją. Stąd tramwaje pojadą tunelem o długości około 500 metrów pod parkiem. Wyjazd z tunelu ma znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na wysokości hotelu Ibis. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ulicy Grójeckiej, gdzie warszawscy tramwajarze zbudują węzeł rozjazdowy, pozwalający tramwajom skręcać we wszystkich kierunkach.

Tramwaj do Wilanowa

Budowa trasy w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i pod stacją Warszawa Zachodnia to część projektu budowy połączenia tramwajowego ze stacji Warszawa Zachodnia do Wilanowa. Trasa o łącznej długości około 20 km, połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Czas przejazdu z Wilanowa do stacji metra Centrum wyniesie ok. 25 minut, do stacji metra Pole Mokotowskie – ok. 18 minut, a do Dworca Zachodniego – ok. 30 minut.

