Aleja Jana Pawła II będzie zwężona. W zamian więcej zieleni, ścieżka rowerowa i szersze przystanki 12.06.2023 14:27 Tramwajarze ogłosili przetarg na przygotowanie projektu przebudowy Jana Pawła II, ul. Stawki, ronda Radosława i placu Grunwaldzkiego. Aleja będzie węższa, a w zamian powstanie dodatkowa ścieżka rowerowa, szersze przystanki i pas zieleni.

Tramwaje Warszawskie planują zwężenie al. Jana Pawła II (autor: Tramwaje Warszawskie)

Po przebudowie, tory tramwajowe zamiast tłuczniem zostaną obsadzone zielonym rozchodnikiem. Łączna długość zielonych torów na Jana Pawła II i na ul. Stawki wyniesie 3 tys. metrów.

- Przyjęta koncepcja zmian w ciągu alei Jana Pawła II zakłada także zwiększenie powierzchni pasów zieleni wzdłuż torów. Dotychczas ich nie było, bo jezdnie teraz dochodzą niemal do samych szyn. Aleja została zaprojektowana z trzypasmowymi jezdniami pod koniec lat 40. jako trasa N-S. Była to sztandarowa inwestycja w latach 50 - wyjaśnił rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Poszerzone i wspólne przystanki

Zmiany na Jana Pawła II obejmą także poszerzenie przystanków, na których zamontowane zostaną wiaty. Przystanki zostaną przeniesione za skrzyżowania z przecznicami. - Pozwoli to na lepsze wykorzystanie systemu tramwajowej zielonej fali - przekazał Dutkiewicz.

Na ulicy Stawki powstaną wspólne przystanki dla tramwajów i autobusów. Przy skrzyżowaniu z Jana Pawła II będą one w formie wydzielonych peronów. Przy Dzikiej zaplanowano tzw. przystanki wiedeńskie, czyli podniesiony fragment jezdni pozwalający pasażerom wygodnie wsiadać do tramwajów i autobusów. - To rozwiązanie techniczne jest stosowane tam, gdzie tory przebiegają w jezdni i nie ma miejsca na wydzielone wysepki przystankowe. Można je znaleźć na trasie W-Z przy Starym Mieście albo na ul. Kawęczyńskiej przy zajezdni Praga - wyjaśnił Dutkiewicz.

Zwężona aleja Jana Pawła II

Przebudowa al. Jana Pawła II obejmie także jezdnie i drogi rowerowe. Ulica będzie węższa, na czym zyskają rowerzyści, którzy będą mogli jeździć po dwóch stronach ulicy (w tej chwili droga rowerowa jest tylko po jednej stronie). Takie rozwiązanie będzie między skrzyżowaniem z al. Solidarności a rondem Zgrupowania AK Radosława. Przy każdym skrzyżowaniu będzie też komplet przejazdów i zjazdy w przecznice.

- Ograniczenie szerokości jezdni oprócz poszerzenia przystanków, wygospodarowania pasów zieleni, pozwoli także na wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych. Nie zmieni się liczba pasów dla aut przy skrzyżowaniach, co ma kluczowe znaczenie dla przepustowości - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Na rondzie Radosława i na placu Grunwaldzkim powstaną nowe tory. Na północnym wlocie przy centrum handlowym pojawi się trzeci peron tramwajowy dla pojazdów jadących z Żoliborza w kierunku Okopowej. Będzie się to wiązało z budową dodatkowego toru przez samo rondo. Zaplanowany został także jeszcze jeden dodatkowy pojedynczy tor w tym miejscu, który pozwoli tramwajom jadący z Okopowej skręcić w Jana Pawła II. Również na placu Grunwaldzkim ma się pojawić dodatkowy tor dla tramwajów jadących z ronda Radosława i skręcających w Broniewskiego. - Budowa dodatkowych torów w tych trzech miejscach podwyższy przepustowość skrzyżowań. Dla pasażerów takie rozwiązania oznaczają skrócenie czasu przejazdu i krótsze oczekiwanie na zjazd ze skrzyżowania - przekazał Dutkiewicz.

Prace podzielone na etapy

Zadanie podzielone na etapy. Pierwszy etap obejmuje projekty dla al. Jana Pawła II na odcinku od al. Solidarności do ul. Dzikiej oraz ul. Stawki. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 25 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej części. Drugi etap obejmuje rondo Radosława a trzeci etap al. Jana Pawła II na odcinku od ronda do placu Grunwaldzkiego. Na tę części wykonawca będzie miał po 24 miesiące. - Aby ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców prace budowlane będą podzielone na etapy, a ich realizacja planowana jest w latach 2028-2029 - wyjaśnił Dutkiewicz.

Czytaj też: Warszawa podsumowała „Rowerowy Maj”