Kiedy zostanie przywrócony tramwaj na Puławską i skończą się prace na Spacerowej? Adam Abramiuk 21.07.2023 07:41 Przywrócenie tramwaju na ulicę Puławską, a później dokończenie prac na ulicy Spacerowej są największymi priorytetami, które stawia sobie teraz wykonawca linii tramwajowej do Wilanowa. Budimex przekonuje, że wszystkie roboty idą zgodnie z harmonogramem i pierwsze odcinki będą oddane w terminie. – Na przełomie sierpnia i września chcemy uruchomić przejazdy tramwajowe na ulicy Puławskiej – mówi rzecznik firmy.

Prace drogowe na Spacerowej (autor: Wojciech Surdziel/Agencja/Tramwaje Warszawskie)

Budowa linii tramwajowej do Wilnowa idzie – zdaniem wykonawcy – zgodnie z planem. Najważniejsze w najbliższym czasie jest przywrócenie ruchu tramwajowego na Puławskiej.

– Na przełomie sierpnia i września chcemy uruchomić przejazdy tramwajowe na ulicy Puławskiej. Tutaj zaawansowanie prac jest największe i to tutaj najwcześniej mogliśmy rozpocząć prace – mówi rzecznik Budimexu Michał Wrzosek.

Następnie dokończone zostaną prace przy Spacerowej.

– To umożliwi wprowadzenie i powrót ruchu samochodowego i pieszego już w wygodniejszej formie niż obecnie. Dlatego właśnie tutaj mocno angażujemy siły, żeby te prace jak najszybciej zakończyć – dodaje Wrzosek.

Prace na odcinku Spacerowej wykonawca chce zakończyć jeszcze w tym roku.

Później zostanie najdłuższa część – w ciągu Belwederskiej, Jana III Sobieskiego i Rzeczypospolitej.

Po powrocie tramwajów na Puławską ulice Spacerowa i Goworka zostaną udostępnione dla ruchu jednokierunkowego aut. Tory w ciągu ulicy Gagarina będą gotowe na początku 2024 roku, a do połowy 2024 r. trasa tramwajowa do Wilanowa będzie gotowa do ruchu. Pozostaną do dokończenia roboty drogowe.

Przed końcem 2024 roku zostanie oddany ostatni odcinek torów – odnoga trasy wzdłuż ul. św. Bonifacego.

Szybciej do Wilanowa

Tramwaj skróci czas przejazdu mieszkańców Wilanowa i sąsiadującej części Dolnego Mokotowa do Centrum. Przejazd od terminalu na wysokości ul. Branickiego do stacji metra Centrum wyniesie 25 minut. To krócej niż autobus pośpieszny zatrzymujący się na mniejszej liczbie przystanków.

Budowana trasa do Wilanowa będzie miała dwie odnogi: wzdłuż ul. Gagarina i wzdłuż ul. Św. Bonifacego.

Według prognoz po uruchomieniu trasy tramwaj z Wilanowa będzie przewoził 4370 pasażerów na godzinę, przy założeniu, że w wagonie będzie ok. 150 osób (a przeznaczone na tę trasę wagony Hyundai mogą przewozić maksymalnie 240 osób). Zakładana liczba tramwajów z Sielc, Stegien i Wilanowa jadących do centrum w każdej godzinie to 30 sztuk.

