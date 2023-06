Kort imienia Igi Świątek? KS Raszyn buduje kompleks boisk treningowych Przemysław Paczkowski 27.06.2023 15:22 Nowy kompleks boisk treningowych w tym kort do tenisa powstaje za sprawą KS Raszyn. Działka, na której tworzona jest inwestycja, została przekazana przez Polskie Porty Lotnicze. — W okolicznych klubach, nie ma tak, żeby klub miał swój własny teren do dyspozycji od rana do wieczora — mówi prezes klubu Marcin Cwyl.

Powstanie kort imienia Igi Świątek? (autor: pexels)

KS Raszyn buduje kompleks boisk treningowych do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa. Klub otrzymał działkę od Polskich Portów Lotniczych. Oprócz boisk mają zostać zbudowane również nowe szatnie.

Prezes klubu Marcin Cwyl, podkreśla, ze to duży krok naprzód.

— Doszliśmy do porozumienia i współpraca układa się dobrze. Bardzo to nam pomoże, na to właśnie liczymy. Chcemy „iść” bardziej w młodzież i rozwijać sport i kulturę fizyczną. Liczymy na to, bo w okolicznych klubach, nie ma tak, żeby klub miał swój własny teren do dyspozycji od rana do wieczora — mówi Cwyl.

Udział Świątek

Prezes KS Raszyn przyznaje, ze duży udział w budowie kortu do tenisa ma tata Igi Świątek i to właśnie imię jego córki mógłby nosić obiekt.

— Jesteśmy po rozmowie z tatą Igi. Powiedział, że Iga zaczynała grać w Raszynie, jak był kiedyś kort z asfaltu. Zaproponował, żeby zrobić zwykły kort, po prostu, żeby dzieciaczki sobie przyszyły i odbijały. Będziemy chcieli zachęcić wszystkich. Jednak Iga jest dziewczyną stąd. Może kiedyś przyjdzie i odbije u nas piłkę kilka razy — dodaje.

Koszt inwestycji to około 800 tysięcy złotych. Cały kompleks ma być gotowy do 2025 roku.

