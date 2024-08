Utrudnienia na Bielanach. Drogowcy zaczynają prace na Broniewskiego [SPRAWDŹ] RDC 09.08.2024 14:40 Dziś w nocy rozpoczynają się prace drogowe na Bielanach. Wyremontowana zostanie ulica Broniewskiego, a to oznacza utrudnienia dla kierowców i mieszkańców. Wyłączony zostanie odcinek od al. Reymonta do skrzyżowania z Perzyńskiego i Rudnickiego.

Remont ulicy Broniewskiego w Warszawie (autor: ZDM Warszawa)

Po ustawieniu nowych krawężników na ulicy Broniewskiego drogowcy wyremontują jezdnię. W weekend, 9–11 sierpnia, ulica będzie zamknięta pomiędzy aleją Reymonta a skrzyżowaniem z ulicami Perzyńskiego i Rudnickiego. Autobusy zmienią swoje trasy.

Drogowcy rozpoczną prace na Broniewskiego od alei Reymonta do skrzyżowania z ulicami Perzyńskiego i Rudnickiego w piątek, 9 sierpnia, o godzinie 22:00. Roboty potrwają do poniedziałku, 12 sierpnia, do godziny 4:00.

Zamknięte będą również skrzyżowania Broniewskiego z ulicami Jarzębskiego i Galla Anonima. U zbiegu z Broniewskiego jezdnia alei Reymonta w kierunku Żeromskiego będzie miała jeden pas.

Na remontowanym odcinku staną zakazy zatrzymywania się (także na wyznaczonych miejscach postojowych) z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Objazdy na Bielanach

Pomiędzy aleją Reymonta i Broniewskiego objazdy poprowadzą ulicami: Perzyńskiego i Żeromskiego, Rudnickiego i Kochanowskiego lub Rudnickiego i Maczka. Utrudnienia będzie można ominąć Trasą AK oraz ulicami: Żelazowską, Włościańską i Słowackiego do Żeromskiego i alei Reymonta albo Maczka i aleją Reymonta.

Komunikacja miejska

Autobusy linii 103 od ulicy Maczka pojadą: Rudnickiego, Perzyńskiego i Żeromskiego, a 114 ominą fragment swojej trasy na Broniewskiego ulicami Rudnickiego i Kochanowskiego. Autobusy nocne N41 i N91 pojadą Perzyńskiego i Żeromskiego. Tramwaje będą kursowały bez zmian.

Więcej informacji będzie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Prace na Broniewskiego są jednym z elementów zapowiadanej przez Zarząd Dróg Miejskich wakacyjnej ofensywy remontowej. Ulica pomiędzy aleją Reymonta a Trasą AK zyska nowe krawężniki, nawierzchnię i pas postojowy na jezdni.

Z uwagi na duży zakres prac frezowanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich zaplanowano na weekend, 9-11 sierpnia, drugi – po wakacjach.

