Bezpieczna warszawianka i bezpieczny warszawiak. Od jutra zapisy na kurs RDC 21.03.2023 15:13 Jak zachować się wobec agresora, jak wykorzystać do samoobrony podręczne przedmioty codziennego użytku, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej – tego będą mogli nauczyć się uczestnicy kursu samoobrony „Bezpieczna Warszawianka” i „Bezpieczny Warszawiak”. W środę ruszają zapisy na bezpłatne zajęcia dla pań i panów. W tym roku to już druga edycja zajęć dla kobiet oraz dla mężczyzn.

Bezpłatny kurs samoobrony prowadzony jest przez instruktorów ze straży miejskiej. Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie. Zapisy ruszą w środę 22 marca w godzinach 8:00 do 14:00, a jeśli zajdzie potrzeba (o ile zostaną wolne miejsca), także w czwartek 23 marca także w godzinach od 8:00 do 14:00. Numer telefonu, pod którym będziemy odbierać zgłoszenia, to 22 855 33 13.

- Kurs samoobrony cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W momencie zapisów miejsca zapełniają się błyskawicznie. W tym roku w ramach pierwszej edycji zorganizowaliśmy osobną grupę dla panów. Teraz organizujemy dwie grupy dla mężczyzn i sześć grup dla pań – mówi Tadeusz Birke, naczelnik Wydziału Szkolenia.

Zajęcia w dwóch siedzibach

Kursanci w trakcie zajęć będą mogli nauczyć się podstawowych technik samoobrony. Uczestnicy dowiedzą się, jak reagować w sytuacji zagrożenia i jak poradzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Instruktorzy pokażą, jak odeprzeć atak agresora oraz wykorzystać do tego przedmioty codziennego użytku. W trakcie kursu uczestnicy będą mogli nauczyć się także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch siedzibach straży miejskiej: przy Sołtyka 8/10 (Wola, cztery grupy dla kobiet, dwie grupy dla mężczyzn) oraz przy ul. Kobielskiej 5 (Praga-Południe, dwie grupy dla kobiet).

Zajęcia rozpoczną się w kwietniu i potrwają do czerwca. W kursie będzie mogło uczestniczyć 96 warszawianek i 32 warszawiaków.

