Niemal 500 strażników miejskich na cmentarzach. Ruszają akcje „Hiena” i „Znicz” Adrian Pieczka 30.10.2024 21:52 Blisko 500 funkcjonariuszy straży miejskiej będzie czuwać nad bezpieczeństwem odwiedzających groby w Warszawie w zbliżający się weekend. Działania akcji „Hiena” i „Znicz” zaczną się jutro po południu, a skończą rano 4 listopada. — Pamiętajmy, że złodzieje potrafią wykorzystać każdą chwilę naszej nieuwagi — przypomina Jerzy Jabraszko ze straży miejskiej.

Startują akcje „Hiena” i „Znicz” (autor: UM)

W czwartek 31 października po południu rozpoczną się akcje „Hiena” i „Znicz”. Podczas nich prawie 500 strażniczek i strażników miejskich będzie czuwać nad porządkiem i bezpieczeństwem osób odwiedzających groby na warszawskich nekropoliach w najbliższy weekend.

Jak przypomina Jerzy Jabraszko ze straży miejskiej, to czas wzmożonej aktywności złodziei, kieszonkowców oraz tzw. „cmentarnych hien”.

— Jak co roku podczas akcji „Hiena”, strażnicy skupią się na bezpieczeństwie osób odwiedzających cmentarze. Stąd apel do mieszkańców, by sami również o nie zadbali. Nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy osobistych bez nadzoru. Pamiętajmy, że złodzieje potrafią wykorzystać każdą chwilę naszej nieuwagi — mówi Jabraszko.

Każdą niebezpieczną albo nietypową sytuację zgłaszajmy służbom. Poinformujmy dyżurujących zwykle przy wejściu na cmentarz patrol strażników miejskich.

Jabraszko podkreśla, że działania skupią się również za zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym i kierowcom.

— Priorytetem będzie ruch pieszy i komunikacja miejska. Funkcjonariusze będą stanowczo reagować w przypadkach niestosowania się przez kierujących, m.in. do zakazów parkowania — zaznacza.

Straż miejska będzie ściśle współdziałać z Policją. Wokół cmentarzy pracować będzie kilkadziesiąt łączonych patroli strażniczo-policyjnych.

W ramach działań strażnicy będą również sprawdzać legalność handlu prowadzonego w rejonie cmentarzy.

Czytaj też: Puszka, BLIK, przelew – w piątek rusza jubileuszowa kwesta na Starych Powązkach