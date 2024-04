Tysiąc zgłoszeń na straż miejską, wszystkie niezrealizowane. „Są wyrzucane do kosza” Adrian Pieczka 15.04.2024 17:24 Blisko 1000 zgłoszeń od warszawiaków nie zostało zrealizowanych przez stołeczną straż miejską przez trzy miesiące. Poinformowali o tym na platformie X społecznicy z grupy Stop Cham. Ich zdaniem to przez likwidację możliwości anonimowego wezwania patrolu przez aplikację 19115. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa ma świadomość, że zmiana nie przyjęła się z pozytywnym odbiorem i pracuje nad zmianami, które ułatwią mieszkańcom zgłoszenia.

Straż Miejska w Warszawie (autor: SM Warszawa/X)

Społecznicy z grupy Stop Cham poinformowali na platformie X, że blisko tysiąc zgłoszeń mieszkańców nie zostało przyjętych przez Straż Miejską w okresie trzech miesięcy. Przyczynić się do tego miała zmiana w aplikacji 19115. Chodzi o likwidację możliwości anonimowego wezwania patrolu przez aplikację.

Marek ze Stop Cham podkreśla, że aktualny sposób zgłoszeń jest bardzo nieefektywny.

— Jeśli wpływają do straży miejskiej zgłoszenia, które nie mogą być procedowane ze względu na przykład braki w zdjęciach, czy braki w adresie zamieszkania, to są one wyrzucane do kosza — mówi Marek.

🔴 Rok temu @warszawa i @SMWarszawa zlikwidowały możliwość wezwania patrolu w sprawach większości przypadków nieprawidłowego parkowania za pomocą jednego z najpopularniejszych kanałów komunikacji - aplikacji Warszawa 1️⃣9️⃣1️⃣1️⃣5️⃣ 😡



Efekt❓

👉🏻 Dotarliśmy do informacji, że blisko… pic.twitter.com/2cJ0lIDXQo — Stop Cham Warszawa (@Stop_Cham_W_wa) April 11, 2024

Zmiana na gorsze?

Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa ma świadomość, że zmiana nie przyjęła się z pozytywnym odbiorem.

Wicedyrektorka Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Bogumiła Szymańska informuje, że kończone są zmiany, które ułatwią mieszkańcom te zgłoszenia.

— Mieszkaniec będzie mógł podać te dane, ale nie będzie musiał. Od niego zależy, które dane poda. Oczywiście ważne, żeby podał dane, które są potrzebne nadal do realizacji, czyli: gdzie się znajduje problem, czego on dotyczy. Najlepiej by było, żeby to zdjęcie załączył, ale zdejmiemy też walidację, czyli zdjęcie będzie też dobrowolne — wyjaśnia Szymańska.

Zmiana ma zostać wprowadzona pod koniec miesiąca. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zaznacza, że realizacja wszelkich zgłoszonych wezwań zależy od straży miejskiej.

Czytaj też: Plan remontów warszawskich torów tramwajowych. Gdzie będą największe utrudnienia?