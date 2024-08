Mieszkańcy Bemowa narzekają na hałas z S8. Będą ekrany na wysokości Chrzanowa? Adrian Pieczka 21.08.2024 06:21 Mieszkańcy Bemowa apelują o ekrany akustyczne wzdłuż S8 w Warszawie. Chcą, żeby stanęły przy trasie na wysokości Chrzanowa, pomiędzy węzłem Konotopa a ulicą Lazurową. Jak mówią, przez hałas z trasy szybkiego ruchu nie da się spokojnie wypoczywać np. na balkonach.

Wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, narzeka na hałas dobiegający z ekspresówki.

- Ten obszar intensywnie się zabudowuje - zwraca uwagę radny Bemowa Jarosław Oborski. - Do niedawna były tam pola kukurydzy, a teraz po prostu budują się tam bloki. No i niestety S8 na tym odcinku od węzła Konotopa do ulicy Lazurowej pozbawiona jest ekranów akustycznych i to trochę mieszkańcom doskwiera. Nie wszystkim, ale zdecydowanej większości - mówi.

Radni zwrócili się z interpelacją w sprawie postawienia ekranów.

Trasą zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Urząd poinformował nas, że zgodnie z przeglądem ekologicznym z 2014 roku jest tam planowana budowa ekranów akustycznych. Brakuje jednak decyzji organu ochrony środowiska.

