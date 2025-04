Duże zmiany w ruchu na Bemowie. Przez trzy dni zamknięta Górczewska RDC 15.04.2025 20:21 Tarcza Anna drążąca tunel drugiej linii metra przejdzie pod ulicą Górczewską. Od godziny 22.00 we wtorek do 22.00 w piątek będzie zamknięta jezdnia w stronę ul. Powstańców Śląskich za ul. Klemensiewicza – poinformował stołeczny ratusz. Objazd został wyznaczony ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich.

Budowa metra na Górczewskiej (autor: Metro Warszawskie)

Robotnicy rozpoczną prace na Górczewskiej we wtorek, o godzinie 22:00. Utrudnienia potrwają trzy doby – do piątku, także do godziny 22:00.

Przejazd w stronę ulicy Powstańców Śląskich zostanie zamknięty za skrzyżowaniem z Klemensiewicza. Objazd został wyznaczony ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich.

Inaczej przy Klemensiewicza

Od strony Lazurowej kierowcy będą mieli tylko dwa pas w prawo, w ulicę Klemensiewicza. Trochę wcześniej będzie można skręcić w lewo, aby dojechać do centrum handlowego i posesji po drugiej stronie ulicy. Ze sklepów będzie wyjazd w prawo na Górczewską lub przez torowisko tramwajowe na drugą jezdnię i do ulicy Klemensiewicza. Także jadący od Powstańców Śląskich skręcą w Klemensiewicza.

Nie będzie wyjazdu z ulicy Klemensiewicza na Górczewską. Zamknięty zostanie też wyjazd z Kossutha na Górczewską.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Trasa linii 349 nie zmieni się – autobusy będą jeździły tymi samymi ulicami, ale w odwrotną stronę, czyli z ulicy Batalionów Chłopskich skręcą w Lazurową w prawo, a nie w lewo. Dzięki temu pojadą północną jezdnią ulicy Górczewskiej, czyli tą, która nie będzie zamknięta.

Autobusy linii 149 oraz: 712, 714, 719, 743 w kierunku stacji metra Bemowo będą jeździły ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich i zakończą trasę na przystanku Czumy 02 na Powstańców Śląskich, za skrzyżowaniem z Konarskiego, w kierunku Górczewskiej. W przeciwnym kierunku ich trasy się nie zmienią.

Na ulice: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich skierowane zostaną także autobusy linii 167 w kierunku Siekierek. Autobusy linii 177 i 743 nie będą dojeżdżały do skrzyżowania ulicy Lazurowej z Górczewską, tylko zakończą i rozpoczną trasę na Powstańców Śląskich przy stacji metra Bemowo.

Nocne N42 w stronę Dworca Centralnego nie będą jeździły południową jezdnią ulicy Górczewskiej, tylko po zawróceniu na pętli Osiedle Górczewska pojadą Lazurową do Połczyńskiej i swojej stałej trasy.

Od środy, 16 kwietnia, tramwaje nie pojadą ulicą Górczewską, na odcinku od Powstańców Śląskich do pętli Os. Górczewska. W tym czasie tramwaje linii 10 i 78 będą kursowały do pętli Koło – z ulicy Powstańców Śląskich skręcą w ulicę Radiową. Na swoje stałe trasy wrócą od soboty 19 kwietnia.

