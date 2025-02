Weekendowe utrudnienia na Bemowie. Zamkną ważny fragment Lazurowej [MAPY] RDC 21.02.2025 18:33 Mieszkańcy Bemowa muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu. O godz. 22:00 zamknięty zostanie fragment jezdni ulicy Lazurowej – pomiędzy Doroszewskiego a Górczewską w kierunku ronda. Autobusy komunikacji miejskiej będą jeździły trasami objazdowymi. Powodem jest drążenie tunelu ostatniego odcinka drugiej linii metra.

Weekend bez fragmentu Lazurowej (autor: infoulice/RDC)

Na Bemowie dwie tarcze TBM Anna i Krystyna drążą tunele ostatniego odcinka drugiej linii metra. Anna dotarła już w okolice ulicy Lazurowej i w weekend będzie przebijała się pod ulicą.

W czasie przechodzenia Anny bezpośrednio pod ulicą konieczne jest zamknięcie ruchu. Pozwoli to ochronić wszystkie instalacje podziemne.

Dodatkowo, ostatnie pierścienie tunelu wymagają specjalnych iniekcji. Budowniczowie metra wykorzystają zamknięcie ulicy Lazurowej również na przeprowadzenie niezbędnych inspekcji i wzmocnień.

Zamknięcie ruchu na Lazurowej

Jak informuje stołeczny ratusz, od godziny 22 w piątek do 4 w poniedziałek zamknięty będzie odcinek Lazurowej pomiędzy Doroszewskiego a Górczewską w kierunku ronda. Kierowcy jadący od Człuchowskiej będą musieli skręcić w prawo w Doroszewskiego. Z kolei z Doroszewskiego nie wyjadą na Lazurową. Ruch na nitce w stronę Człuchowskiej będzie odbywał się bez zmian.

Objazd został wytyczony ulicami: Człuchowską, Powstańców Śląskich i Górczewską.

Wygrodzony będzie także fragment chodnika i drogi dla rowerów przy zamkniętej jezdni. Przejście i przejazd będą możliwe drugą stroną ulicy Lazurowej.

Komunikacja na objazdach

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że autobusy linii: 105, 122, 189, 190, 220, 249 i N45 zmienią trasy.

Linie 105 w stronę pętli Osiedle Górczewska i 220 do Nowego Bemowa z ulicy Lazurowej skręcą w Człuchowską, następnie w Powstańców Śląskich i dalej w Górczewską, którą dojadą do swoich stałych tras.

Autobusy linii 189, jadąc na Osiedle Górczewska, ominą odcinek swojej trasy na ulicy Człuchowskiej i Lazurowej – pojadą prosto Powstańców Śląskich do Górczewskiej i pętli. Podobnie 190 i 249 – do pętli pojadą bezpośrednio na wprost ulicą Górczewską czyli bez odcinka tras na Powstańców Śląskich, Człuchowskiej i Lazurowej.

Autobusy 122 w tym czasie nie będą dojeżdżały do pętli Osiedle Górczewska, tylko z ulicy Człuchowskiej pojadą w lewo w Lazurową do ronda na skrzyżowaniu z Połczyńską, gdzie zmienią kierunek jazdy, aby pojechać na drugi kraniec, na Gwiaździstą. Nocne N45 natomiast zakończą i rozpoczną kursy na pętli Osiedle Górczewska czyli nie dojadą do skrzyżowania ulicy Lazurowej z Połczyńską.

Kiedy koniec budowy tuneli?

W lutym tarcza Anna wydrążyła już ponad 2,1 tys. metrów tunelu (pozostało około 700 metrów), a tarcza Krystyna niecałe 2 tys. metrów (pozostało ponad 800 metrów). Łącznie obie tarcze wydrążą aż 5688 metrów tunelu i ułożą 3792 pierścienie jego obudowy. Prace związane z budową tuneli zakończą się w 2025 roku.

Warszawskie tarcze TBM ważą ponad 650 ton, mają długość niemal 100 metrów i średnicę ponad 6 metrów każda. Tarcza TBM jest w pełni zmechanizowana, jednak konieczna jest obecność człowieka. Jej pracę nadzoruje 12-osobowa załoga, która pracuje na cztery zmiany. Do napędu TBM służy 16 par siłowników hydraulicznych.

Na prawie czterokilometrowym, bemowskim odcinku drugiej linii metra zaprojektowano trzy stacje. Stacja Lazurowa powstaje po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej, między pętlą tramwajową a Lazurową. Stację Chrzanów zaplanowano pod ul. Rayskiego, w rejonie skrzyżowania z Szeligowską. Stacja Karolin znajduje się pod ul. Sochaczewską, po północnej stronie skrzyżowania z Połczyńską. Za nią budowane jest zaplecze techniczne dla całej linii – STP Karolin. Zakończenie wartego 1,9 mld zł kontraktu i oddanie go do użytku pasażerom planowane jest w 2026 roku.

