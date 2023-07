Prokurator chce przesłuchać nastolatka poszkodowanego w ataku w autobusie Natalia Rozbicka 26.07.2023 16:46 Prokurator chce przesłuchać chłopca poszkodowanego w ataku w autobusie miejskim w Warszawie. Biegły wydał opinię o obrażeniach nastolatka. W autobusie linii 723 na odcinku Jabłonna w kierunku pętli Żerań FSO mężczyzna miał grozić chłopcu i przyłożyć mu nóż do szyi.

Autobus miejski (autor: WTP)

Przesłuchania chłopca poszkodowanego w wyniku ataku w autobusie chce prokurator. Chodzi o zajście z czerwca, kiedy mężczyzna miał zaatakować nastolatka, przyłożyć mu nóż do szyi i grozić.

Mężczyzna poszukiwany po incydencie sam zgłosił się na policję. Funkcjonariusze czekają teraz na decyzję sądu.

– Policjanci przekazali materiały do prokuratury. Prokurator nadzorujący sprawę skierował wniosek do sądu o przesłuchanie małoletniego. To jest chłopiec, który ucierpiał podczas tego wydarzenia – mówi Paulina Onyszko z komendy na Pradze-Północ.

Termin kolejnych działań policjantów jest zależny od decyzji sądu.

– Czekamy na to, czy sąd podejmie decyzję o ponownym przesłuchaniu małoletniego. Nawet jeżeli to przesłuchanie się nie odbędzie, to tak czy inaczej, policjanci będą z tym mężczyzną prowadzić dalsze czynności procesowe, ponieważ są one już zaplanowane – dodaje Onyszko.

Policjanci otrzymali również raport od biegłego w sprawie obrażeń odniesionych przez chłopca, ale z uwagi na dobro postępowania i charakter tych informacji nie podają szczegółów.

Incydent w autobusie miejskim

Do zdarzenia doszło 24 czerwca około godziny 20:20 w autobusie linii 723 na odcinku Jabłonna w kierunku pętli Żerań FSO.

Z informacji przekazanych nam przez matkę jednego z chłopców będących świadkiem zajścia wynikało, że mężczyzna miał uznać, iż dzieci się z niego śmieją. Właśnie wtedy miał grozić jednemu z chłopców nożem i domagać się przeprosin.

Policja poszukiwała go w sprawie gróźb karalnych oraz uszkodzenia ciała z użyciem noża na małoletniej osobie. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.

Czytaj też: Rozbój po meczu Polonii Warszawa. Są pierwsze zatrzymania