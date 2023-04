Antyterroryści, pirotechnicy i strażacy w akcji. Drugi dzień ćwiczeń polskich służb i FBI Adrian Pieczka 18.04.2023 16:11 W ramach ćwiczeń pod kryptonimem Wolf-Ram-23 policja i straż pożarna wykonuje dziś działania w rejonie skrzyżowania Grzybowskiej i Wroniej w Warszawie. Druga z ulic w okolicy skrzyżowania została zamknięta dla ruchu. To drugi dzień akcji. W ćwiczeniach, które odbywają się w całej Polsce, uczestniczy m.in. 2,6 tys. policjantów i kilkudziesięciu funkcjonariuszy FBI.

Antyterroryści, pirotechnicy i strażacy w akcji. Drugi dzień ćwiczeń polskich służb i FBI (autor: RDC)

We wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa dotycząca policyjnych ćwiczeń "Wolf-Ram-23". Udział w niej wziął szef MSWiA Mariusz Kamiński, zastępca szefa Misji USA w Polsce Daniel Lawton oraz komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

- Wczoraj rozpoczęły się największe w historii polskiej policji ćwiczenia kontrterrorystyczne, ćwiczenia organizowane przez Komendę Główną Policji przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, czyli z FBI – powiedział podczas konferencji szef MSWiA.

Mariusz Kamiński wskazał, że w ćwiczeniach bierze udział ok. 2,6 tys. funkcjonariuszy polskiej policji, ale również funkcjonariusze PSP, ratownicy medyczni, funkcjonariusze ABW oraz kilkudziesięciu agentów Federalnego Biura Śledczego. - Z tego, co wiemy, jest to pierwszy raz w historii FBI tak liczny udział funkcjonariuszy w ćwiczeniach na terenie Europy – zaznaczył Kamiński.

Różne scenariusze

Minister podkreślił, że scenariusze ćwiczeń odnoszą się do możliwości ataku terrorystycznego w naszym kraju. - Musimy zakładać różne czarne scenariusze i tego typu działania przeprowadzają właśnie funkcjonariusze policji przy współpracy różnych innych służb. Scenariusze przewidują również akty terrorystyczne, atak terrorystyczny przy użyciu materiałów promieniotwórczych, chemicznych, biologicznych, także są to bardzo skomplikowane ćwiczenia, wymagające niesłychanej sprawności, koordynacji różnych służb w działaniu – powiedział Kamiński.

- Te ćwiczenia są częścią partnerstwa między polską policją a FBI, były przygotowywane od roku. Testują zdolności polskiej policji i innych agencji rządowych na zagrożenia - mówił zastępca szefa Misji USA w Polsce Daniel Lawton. Ich celem - jak mówił - było zwiększenie skuteczności polskich służb w reakcji na najbardziej złożone incydenty i zagrożenia współczesnego świata.

Lawton podkreślił, że wspólne ćwiczenia będą kontynuowane, by wzmacniać możliwości współpracy w kwestii zagrożeń terrorystycznych, biologicznych, chemicznych i wszelkich innych. - Partnerstwo między Polską a Stanami Zjednoczonymi ma ogromną wartość dla obydwu stron - powiedział dyplomata.

Dodał, że w ćwiczeniach "Wolf-Ram-23" biorą udział agenci FBI z różnych dziedzin zarządzania kryzysem: negocjacji, neutralizacja ładunków wybuchowych, zbieraniu śladów kryminalistycznych i innych.

Podczas konferencji głos zabrał także komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który podkreślił, że po poniedziałkowych ćwiczeniach w stolicy, które zaczęły się wieczorem - o godz. 19 i zakończyły nad ranem - o godz. 4, działania we wtorek przeniosą się na teren woj. łódzkiego oraz wielkopolskiego. - Prowadzone będą również nadal w Warszawie - dodał generał.

- Kolejne trzy epizody, które będziemy realizować - dzisiaj też liczymy na ciekawe wnioski z tych ćwiczeń - powiedział. Zaznaczył, że w środę - ostatniego dnia - będą prowadzone m.in. działania pościgowe przez teren sześciu garnizonów.

Przypomniał, że zagrożenie atakiem terrorystycznym jest w Polsce na niskim poziomie, "co nie zmienia faktu, że cały czas służby muszą wykazywać poziom gotowości do zaistnienia takiego zdarzenia". - Ćwiczymy reagowanie i współdziałanie, koordynację pracy wielu służb oraz służb i pionów wewnętrznych policji - wyjaśnił.

Prawdziwy alarm na Dworcu Centralnym

Generał poinformował też, że w poniedziałek w Warszawie podczas ćwiczeń anonimowo zgłoszono informację o podłożeniu ładunku wybuchowego na Dworcu Centralnym. - I to nie był element ćwiczeń, tylko realna sytuacja, w której policjanci musieli również zareagować na to zagrożenie - podkreślił.

W tej sprawie policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II zadziałali błyskawicznie i zatrzymali 35-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Podczas konferencji szef polskiej policji podał też, że przy stacji metra Stare Bielany, gdzie odbywała się część poniedziałkowych ćwiczeń zasłabł mężczyzna. - Błyskawiczna reakcja policjantów i służb medycznych pozwoliła na uratowanie życia temu człowiekowi - powiedział Szymczyk.

- Ćwiczenia, ćwiczeniami, ale życie toczy się również obok nas. Tutaj te reakcje też były natychmiastowe, i jak się okazuje nawet ratujące ludzkie życie - dodał szef polskiej policji.

Ćwiczenia funkcjonariuszy "Wolf-Ram-23" rozpoczęły się w poniedziałek ok. godz. 19 na dwóch stacjach metra: Stare Bielany (M1) i Stadion Narodowy (M2). Funkcjonariusze, którzy biorą udział w ćwiczeniach scenariusz ćwiczeń poznali w ostatniej chwili. W ćwiczeniach biorą udział m.in. strażacy, którzy zajmowali się m.in. na sprawdzeniem i neutralizacją substancji niebezpiecznej nieznanego pochodzenia, a także ewakuację poszkodowanych.

Akcja jak z filmu - komentują ćwiczenia mieszkańcy Warszawy.

Organizatorem ćwiczeń pod kryptonimem "Wolf-Ram-23" jest Komenda Główna Policji wraz z Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia FBI. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w całym kraju w dniach 17-19 kwietnia.

