Antyterroryści ćwiczą w metrze. Ruch pociągów wstrzymany, na drogach komunikacja zastępcza RDC 17.04.2023 15:17 O godz. 19 w poniedziałek w warszawskim metrze rozpoczęły się ćwiczenia na wypadek ataku terrorystycznego. W czasie ich trwania wyłączony ma być ruch na odcinku Pl. Wilsona – Młociny M1, a pociągi drugiej linii mają omijać stację Stadion Narodowy.

Ćwiczenia antyterrorystyczne policji i FBI w Warszawie. KGP: scenariusz funkcjonariusze poznają w ostatniej chwili (autor: KSP/Twitter)

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w dwóch epizodach: nr 1 na stacji M1 Stare Bielany oraz epizod nr 2 na stacji M2 Stadion Narodowy. W tym czasie całkowicie wyłączony z ruchu zostanie odcinek linii M1, między stacjami Pl. Wilsona a Młociny oraz zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic J. Kasprowicza i al. Zjednoczenia. Ponadto stacja Stadion Narodowy na linii M2 będzie wyłączona z ruchu pasażerskiego – pociągi kursujące między Bródnem a Bemowem będą przejeżdżały przez nią bez zatrzymania. Możliwe jest także zamknięcie skrzyżowania ulic Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej.

Na Żoliborzu i Bielanach, uruchomiona autobusowa linia zastępcza "Za metro" na trasie Metro Młociny, Kasprowicza, al. Reymonta, Żeromskiego, Marymoncka, Słowackiego, pl. Wilsona (dla wysiadających).

W kierunku Młocin autobusy będą zabierały pasażerów z przystanku pl. Wilsona, na ulicy Słowackiego.

Ponadto zostaną uruchomione dodatkowe, wariantowe kursy tramwajów linii 2 na trasie Winnica, Światowida, Trakt Nadwiślański, Most Marii Skłodowskiej-Curie, Marymoncka, Słowackiego, pl. Wilsona.

W czasie zamknięcia dla ruchu skrzyżowania ulic Kasprowicza i al. Zjednoczenia, autobusy linii 103, 156, 181 i 197 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Linia 103 w obu kierunkach pojedzie ulicami: Jarzębskiego, Żeromskiego, Podczaszyńskiego, Marymoncka. Linia 156 w obu kierunkach Trasą Toruńską, Żeromskiego, al. Reymonta, Kasprowicza.

Linia 181 tylko w kierunku krańca pl. Wilsona trasą: Pułkowa, Marymoncka, Podleśna. Natomiast linia 197 w obu kierunkach ulicami Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Podleśną.

Dodatkowo autobusy linii 110, 132, 134, 326, 705, 735, rozpoczynające trasy na pętli Metro Marymont, będą (tylko w kierunku Bielan i Białołęki) podjeżdżały ulicą Słowackiego na plac Wilsona, do najbliższej czynnej stacji metra linii M1. Kursy skrócone linii 518 także rozpoczną się na placu, z przystanku pl. Wilsona 02 (przy ul. Słowackiego).

Autobusy linii 110, 132, 134, 326, 518, 705 i 735, jadące w kierunku Bielan i Białołęki, będą odjeżdżały z przystanku pl. Wilsona 06, przy ulicy Krasińskiego, za placem Wilsona.

W czasie zamknięcia stacji dla pasażerów, autobusy linii 102, 125, 202 będą kursowały na trasie wydłużonej do Dworca Wileńskiego, gdzie będzie można przesiąść się do metra M2.

Linia 102, 125 i 202 trasą: Lubelska, Zamoyskiego, Targowa, Dw. Wileński, Targowa, 11 Listopada, Inżynierska, Wileńska, Targowa, Dw. Wileński, Targowa, Zamoyskiego, Lubelska.

W przypadku zamknięcia dla ruchu ulic Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej autobusy linii 135, 146 i 147 pojadą trasami objazdowymi.

Linia 135 ulicami Zamoyskiego, Targową, al. "Solidarności".

Linia 146 i 147 w kierunku Dw. Wschodniego trasą: Francuska, al. Zieleniecka, Zamoyskiego. W kierunku Falenica i Stara Miłosna: Zamoyskiego, Targowa, zawrotka na wysokości ulicy Zamoyskiego, Targowa, al. Zieleniecka, Francuska.

"Podczas trwania utrudnień na liniach M1 i M2 w rejonie wyłączonych z ruchu stacji (Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany, Słodowiec, Marymont, Stadion Narodowy) oraz na placu Wilsona będą dyżurować informatorzy Warszawskiego Transportu Publicznego. Nad prawidłowym kursowaniem linii zastępczych będą czuwać pracownicy Nadzoru Ruchu" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Scenariusz tajny

Do ćwiczeń z amerykańskim Wydziałem ds. Zwalczania Broni Masowego Rażenia Federalnego Biura Śledczego (FBI) policjanci przygotowywali się od wielu miesięcy. - Założenie było takie, aby ćwiczenia do końca nie były upublicznione. Chcieliśmy sprawdzić służby w jak najbardziej realnych działaniach, tak żeby w ostatniej chwili się dowiedziały, że są ćwiczenia - powiedział inspektor Mariusz Ciarka.

- Jednak ze względu na sytuację za wschodnią granicą, a także, żeby nie wzbudzać niepotrzebnej paniki wśród mieszkańców Warszawy podjęto decyzję, aby o ćwiczeniach poinformować - wyjaśnił.

Na miejscu także strażacy

Strażacy, którzy również będą brali w nich udział przygotowują się m.in. na sprawdzenie i neutralizację substancji niebezpiecznej nieznanego pochodzenia, a także ewakuację poszkodowanych.

- Przygotowujemy się na działania chemiczne, biologiczne i radiologiczne. Jesteśmy w gotowości jeśli chodzi o detekcję, dekontaminację (usunięcie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznej - red.) i ewakuację. A w metrze warunki są naprawdę wymagające - powiedział rzecznik PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Dodał, że chodzi o sprawdzenie współdziałania służb zaangażowanych w proces zarządzania kryzysowego i działań ratowniczych.

- Będzie to zdarzenie masowe więc w pierwszej fazie na pewno będzie więcej osób poszkodowanych niż ratowników. To najtrudniejsza sytuacja. Chodzi także o bezpieczeństwo ratowników, do tego dochodzi kwestia monitoringu substancji, czy nie przedostaje się ona w kierunku budynków mieszkalnych i ewentualna ewakuacja, czy zalecenia dla ludności - powiedział.

Start na stacjach metra

Przekazał przy tym, że ćwiczenia pod kryptonimem "Wolf-Ram-23" odbędą się w całym kraju w dniach 17-19 kwietnia. - Rozpoczną się w poniedziałek około godziny 19 w Warszawie na dwóch stacjach metra: Stare Bielany na pierwszej linii oraz Stadion Narodowy na drugiej nitce - podał.

- Funkcjonariusze, którzy wezmą udział w ćwiczeniach nie wiedzą, jaki będzie ich przebieg i jaki jest scenariusz - dodał rzecznik KGP.

- Głównym celem ćwiczeń jest reagowanie policji i innych służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym. Ćwiczenia potrwają do środy 19 kwietnia, a poszczególne epizody swoim zasięgiem obejmą obszar innych województw - zapowiedział policjant.

Utrudnienia

W związku z poniedziałkowymi ćwiczeniami metro na linii M1 nie będzie kursowało na odcinku pl. Wilsona - Młociny, a na linii M2 pociągi nie zatrzymają się na stacji Stadion Narodowy.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu, w związku z przebiegiem ćwiczeń, będzie można znaleźć na stronach urzędu miasta oraz FB.

O ćwiczeniach na prośbę policji poinformowało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które w poniedziałek wysłało SMS do mieszkańców Warszawy. "Uwaga! Dziś wieczorem 17.04 w Warszawie ćwiczenia antyterrorystyczne Policji. Możliwe utrudnienia w komunikacji. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb" - podało RCB w przesłanym alercie.

