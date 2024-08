80. rocznica Powstania Warszawskiego. Pamiątkowe przypinki na ulicach miasta 01.08.2024 12:07 Z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na słupach reklamowych dostępne są dziś darmowe przypinki z hasłem tegorocznych obchodów "W jak Wolność"- poinformował stołeczny ratusz. Według ratusza hasło to odzwierciedla ducha niezłomności i pragnienia wolności, jakie kierowały mieszkańcami miasta w 1944 roku.

80. rocznica Powstania Warszawskiego. Pamiątkowe przypinki na ulicach miasta (autor: PAP/Szymon Pulcyn)

Jako symboliczny znak obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, warszawski ratusz przygotował specjalne przypinki. Emblematy są dostępne na 10 słupach reklamowych w strategicznych punktach miasta.

Na warszawiaków czekać będzie 60 tys. przypinek, po 6 tys. na każdym słupie. "To 60 tys. szans, aby wyrazić swoją pamięć i szacunek dla bohaterów, przypinając je do ubrania w dniu obchodów" - dodał ratusz.

Lokalizacje pamiątkowych przypinek

Przypinki dostępne są przy placu Unii Lubelskiej; na rondzie Waszyngtona, od strony Stadionu Narodowego; u zbiegu ul. Królewskiej i ul. Niżyńskiego; przy ul. Marszałkowskiej na rogu z ul. Wspólną; na pl. Narutowicza przy ul. Słupeckiej; przy al. Solidarności od strony cerkwi; obok wejścia do metra przy pl. Wilsona; przy pl. Bankowym/Ratusz; przy pl. Unii Lubelskiej, u zbiegu z ul. Marszałkowską i ul. Polną oraz przy ul. Kruczej, na rogu z ul. Hożą.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

