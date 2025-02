Wołodymyr Zełenski w Monachium: Będę rozmawiał tylko z Putinem RDC 14.02.2025 18:02 Prezydent Ukrainy zapowiedział gotowość do rozmów o pokoju z Władimirem Putinem. Wołodymyr Zełenski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa podkreślił, że prezydent to jedyna osoba z Rosji, z którą warto rozmawiać, ale też pod pewnymi warunkami. Zaznaczył też, że rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem nie zagrażają Stanom Zjednoczonym. One stanowią ryzyko dla całego świata – oświadczył.

Wołodymyr Zełenski w Monachium: Będę rozmawiał tylko z Putinem (autor: Volodymyr Zelenskyy/X)

W Monachium trwa Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Bierze w niej udział między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem nie zagrażają Stanom Zjednoczonym; one stanowią ryzyko dla całego świata – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Nie sądzę, by było to ryzyko dla Stanów Zjednoczonych. Myślę, że to ryzyko dla Trumpa, ponieważ jest silniejszy niż Putin. Uważam, że to ryzyko dla całego świata” – powiedział Zełenski. Ocenił, że jego kraj nie potrzebuje mediacji w rozmowach pokojowych.

„Dziś nie mówimy o porozumieniu pokojowym i nie ma potrzeby szukania mediacji między Ukrainą a Putinem. Potrzebujemy zdecydowanego wsparcia silnego kraju, Stanów Zjednoczonych, silnego prezydenta Trumpa. Potrzebujemy jego wsparcia i bycia po naszej stronie. Nie sądzę, że może być coś pośrodku między nami. Ponieważ nie dwa kraje walczą w tym samym czasie, a to Rosja sprowadziła wojnę na naszą ziemię i myślę, że bronimy jej z godnością” – oświadczył.

Zełenski powiedział, że Stany Zjednoczone nigdy nie widziały Ukrainy jako państwa członkowskiego NATO; nie słyszałem ze strony amerykańskiego prezydenta, że tam będziemy – powiedział Zełenski, mówiąc o Sojuszu Północnoatlantyckim.

"Bądźmy uczciwi: Stany Zjednoczone nigdy nie widziały nas w NATO. One tylko o tym mówiły. Ale tak naprawdę nie chciały, żebyśmy byli w NATO. To prawda. Ja nie mówię o zwykłych ludziach. Jest wielu senatorów, kongresmenów, którzy zawsze byli zaangażowani w nasze dążenia do NATO" – zaznaczył.

"Jednak tak naprawdę, na szczeblu przywódcy państwa, na poziomie prezydenta, nigdy nie słyszałem, że będziemy w NATO" – podkreślił Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Wcześniej Trump zasugerował, że podziela pogląd Rosji w sprawie członkostwa Ukrainy w Sojuszu. "Rosja przejęła całkiem spory kawałek terytorium (Ukrainy) i od pierwszego dnia, a tak naprawdę na długo przed prezydentem Putinem, (Rosjanie) mówili, że Ukraina nie może być w NATO. Mówili to bardzo stanowczo. Właściwie myślę, że to było to, co spowodowało początek wojny. I Biden to wiedział, i Zełenski to wiedział" - mówił Trump.

Zełenski mówił także w Monachium m.in., że nie planuje rozmów o zakończeniu wojny w swym kraju z żadnymi Rosjanami oprócz ich przywódcy Władimira Putina. Podkreślił, że do spotkania z Putinem dojdzie wtedy, gdy opracuje plan działań wspólnie z Trumpem.

„Nie będę spotykał się z Rosjanami. (…) Spotkam się tylko z Putinem. Dopiero po tym, jak przygotujemy ogólny plan z Trumpem. I po tym, jak Putin zakończy wojnę. Tylko wtedy się spotkam. Nie będzie innych platform z kompromisami” - powiedział Zełenski.

Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa prezydent Ukrainy wypowiadał się na panelu ”Strategiczne inwestycje: Przyszłość ukraińsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa”.

