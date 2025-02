J.D. Vance w Monachium: największe zagrożenie dla Europy pochodzi od wewnątrz, nie z Rosji i Chin RDC 14.02.2025 15:13 Największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja, czy Chiny, ale zagrożenie od wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z najbardziej podstawowych wartości — powiedział w piątek wiceprezydent USA J.D. Vance w swym przemówieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Wiceprezydent USA J.D. Vance (autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK)

— Zagrożenie, o które najbardziej się martwię w kontekście Europy, to nie Rosja, to nie Chiny, to nie żaden inny zewnętrzny aktor. To, o co najbardziej się martwię, to zagrożenie z wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki — oświadczył Vance.

— Uderzyło mnie, że były komisarz europejski niedawno wystąpił w telewizji i mówił zachwycony, że rząd rumuński właśnie unieważnił całe wybory. Ostrzegał, że jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może się zdarzyć w Niemczech. Teraz te oświadczenia tak lekko wygłaszane są szokujące dla amerykańskich uszu — dodał wiceprezydent USA.

61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

— Na Niemczech można polegać — oświadczył prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier, otwierając w piątek 61. Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa (MSC). Steinmeier zapewnił, że przedterminowe wybory parlamentarne w Niemczech, wyznaczone na 23 lutego, „nie są powodem do niepokoju”.

— Niemiecka polityka zagraniczna i bezpieczeństwa pozostanie europejska, transatlantycka i multilateralna — zapewnił. — Serce Niemiec bije nadal dla Europy — podkreślił.

Steinmeier powiedział, że Niemcy „usłyszeli sygnał alarmowy”, jakim był atak Rosji na Ukrainę, który zniszczył europejski ład pokojowy. Niemcy znacznie zwiększyły wydatki na obronę. — Bundeswehra musi stawać się coraz silniejsza, nie po to, żeby prowadzić wojnę, ale by jej zapobiec — tłumaczył.

Prezydent przyznał, że Europejczycy będą musieli zwiększyć wydatki na wojsko. — Potrzebny jest bardziej wyrównany podział ciężarów między Europą a USA — dodał. Zaapelował do Stanów Zjednoczonych, aby zapowiedziana redukcja amerykańskich żołnierzy w Europie przebiegała w skoordynowany sposób.

Steinmeier opowiedział się za zachowaniem wspólnoty międzynarodowej i obroną liberalnej demokracji. Zaznaczył, że nowa amerykańska demokracja ma „inny obraz świata” i „nie przejmuje się istniejącymi regułami”. — Nie możemy tego zmienić, musimy przyjąć to do wiadomości — powiedział.

Prezydent ostrzegł przed „wąską elitą przedsiębiorców”, która chce tworzyć reguły demokracji na nowo.

60 szefów państw i rządów oraz ponad 100 ministrów

W trwającej do niedzieli konferencji uczestniczy ponad 60 szefów państw i rządów oraz ponad 100 ministrów. Jednym z kluczowych tematów będzie sytuacja na Ukrainie. Okazję do bezpośrednich rozmów będą mieli prezydent Wołodymyr Zełenski i wiceprezydent USA J. D. Vance.

W centrum uwagi znajdą się przede wszystkim konflikt na Bliskim Wschodzie oraz wojna w Ukrainie. Tuż przed Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa prezydent USA Donald Trump odbył rozmowy telefoniczne z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a następnie z prezydentem Zełenskim. Trump ogłosił, że uzgodnił z Putinem natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych.

MSC odbywa się co roku w lutym, pierwszą edycję zorganizowano w 1963 r.

