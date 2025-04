Atak rakietowy na Sumy. Władze: zginęło ponad 20 osób

Rosjanie przeprowadzili w niedzielę przed południem atak rakietowy na miasto Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. Władze poinformowały, że zginęło ponad 20 osób. Do ataku doszło, gdy ludzie szli do cerkwi lub powracali z nabożeństw Niedzieli Palmowej, którą w tym roku Kościół prawosławny obchodzi w tym samym czasie, co katolicki.