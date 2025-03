Stan papieża Franciszka. Ojciec Święty opuści dziś szpital RDC 23.03.2025 09:41 W niedzielę papież Franciszek opuści rzymską Poliklinikę Gemelli i wróci do Watykanu - poinformował w sobotę jego lekarz, prof. Sergio Alfieri, podczas spotkania z dziennikarzami w szpitalu. Stan papieża jest stabilny - ogłosił. Podkreślił, że Franciszkowi zalecono odpoczynek i rekonwalescencję przez co najmniej dwa miesiące.

Stan papieża Franciszka. Ojciec Święty opuści dziś szpital (autor: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI)

Profesor Alfieri, zapowiadając wypis papieża po ponad pięciu tygodniach, przyznał, że w trakcie hospitalizacji dwukrotnie doszło do krytycznych sytuacji z powodu ciężkiego dwustronnego zapalenia płuc, w których życie Franciszka było zagrożone.

Informując o jego obecnym stanie lekarz wyjaśnił: "Najcięższe stany zapalne zostały wyleczone. Niektóre wirusy zostały zredukowane". Zastrzegł zarazem, że po to, by wyeliminować całkowicie infekcje grzybicze trzeba jeszcze czasu.

"Jeśli zapytacie, czy obustronne zapalenie płuc jest dalej, odpowiedź brzmi: nie" - dodał prof. Alfieri. Podkreślił, że Franciszek nie miał Covid-19.

Lekarze wyjaśnili, że podczas rekonwalescencji w Domu Świętej Marty w Watykanie potrzeba niewielu rzeczy; przede wszystkim tlen.

Doktor Luigi Carbone mówiąc o terapii, której celem jest odzyskanie przez papieża głosu, zastrzegł, że trudno przewidzieć, jak długo proces ten potrwa.

"Ale widząc poprawę, do jakiej doszło, możliwe jest to w krótkim czasie" - ocenił.

Lekarze ogłosili, że w czasie koniecznej rekonwalescencji odradzają papieżowi spotkania z dużymi grupami i wysiłek.

Prof. Alfieri wspominał, że kiedy pewnego poranka razem z lekarzami zapytał papieża podczas kontroli płuc, jak się czuje i w odpowiedzi usłyszał: "Dalej żyję", to dzięki temu żartowi zrozumiał, że jest już lepiej.

Dodał, że w czasie pobytu w szpitalu papież schudł; "ale miał rezerwę, to nas nie niepokoi" - wyjaśnił lekarz.

Jak przekazano podczas konferencji prasowej, w południe w niedzielę papież pokaże się w oknie Polikliniki Gemelli, by pozdrowić i pobłogosławić wiernych, a następnie wróci do Watykanu.

Lekarze pytani o to, czy możliwa jest podróż papieża do Turcji w maju, wyjaśnili, że czas pokaże i wyrazili nadzieję, że będzie to możliwe.

Prof. Alfieri ogłosił, że papież był "wzorowym pacjentem".

Sobotnie spotkanie lekarzy z dziennikarzami zostało zwołane z krótkim wyprzedzeniem. To była druga konferencja prasowa od początku hospitalizacji Franciszka. Poprzednia odbyła się 21 lutego.

Czytaj też: Wierni zobaczą papieża pierwszy raz od pobytu w szpitalu? Ważny komunikat Watykanu