Co z zakończeniem wojny w Ukrainie? Amerykanista: rozejm 30-dniowy jest możliwy Idalia Tomczak 14.03.2025 12:02 Rozejm 30-dniowy jest możliwy - mówił w „Poranku RDC” Radosław Korzycki, amerykanista, były korespondent polskich mediów w USA. Jego zdaniem prezydentowi USA zależy na pokoju na linii Rosja - Ukraina.

O tym, czy 30-dniowy rozejm między Ukrainą a Rosją jest możliwy, rozmawialiśmy w Polskim Radiu RDC. Prezydentowi USA zależy na pokoju na linii Rosja - Ukraina - uważa Radosław Korzycki, amerykanista, były korespondent polskich mediów w USA.

- Trumpowi na tym zależy, obojętnie na jakich warunkach. On obiecał Amerykanom, że zakończy wojnę na Ukrainie i on ogłosi, że ją zakończy - mówił Radosław Korzycki.



Gość „Poranka RDC” odniósł się też do zapowiedzi Donalda Trumpa o wysokich cłach na unijne produkty.

- Nie wiadomo o co chodzi w wojnie celnej, bo po pierwsze Trump zmienia zdanie co chwilę, tak jakby kompletnie nie wiedział co robi. Nie stoją za tym żadne racjonalne dane ekonomiczne. Zachowuje się jak showman w telewizyjnym programie. Mówi „tu dowalimy im 25 proc., tu 50” - ocenił amerykanista.



USA nałożyły cła na zagraniczną stal i aluminium, w odpowiedzi Unia Europejska wprowadziła na towary ze Stanów Zjednoczonych cła o wartości 26 miliardów euro.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził też wprowadzeniem dwustuprocentowego cła na wino z Unii Europejskiej. To reakcja na decyzję Unii Europejskiej o nałożeniu cła na amerykańską whisky.

