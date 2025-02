Wikariusz generalny Rzymu prosi wiernych o modlitwę za papieża RDC 19.02.2025 13:31 Wikariusz generalny Rzymu kardynał Baldassare Reina zaapelował w środę do wiernych o modlitwę za papieża Franciszka, przebywającego w szpitalu. Watykan poinformował dzień wcześniej o tym, że u papieża zdiagnozowano obustronne zapalenie płuc.

Wierni przed kliniką Gemelli, w której przebywa papież Franciszek (autor: MASSIMO PERCOSSI/EPA/PAP)

Wierni proszeni o modlitwę za papieża Franciszka – apel w tej sprawie wystosował wikariusz generalny Rzymu kardynał Baldassare Reina.

Reina w rozpowszechnionym oświadczeniu podkreślił: „Śledzimy z uwagą i ufnością doniesienia o stanie zdrowia naszego biskupa papieża Franciszka”.

Poprosił wiernych, wspólnoty parafialne i zakonne w Wiecznym Mieście o modlitwę za papieża.

„Jako wielka rodzina prosimy o to, by Pan Bóg dał naszemu biskupowi konieczną siłę, by stawić czoła tej chwili” – dodał wikariusz dla diecezji rzymskiej.

Środa jest szóstym dniem pobytu 88-letniego Franciszka w Poliklinice Gemelli.

Jaki jest stan zdrowia papieża?

W komunikacie przekazanym dziennikarzom przyznano po badaniach laboratoryjnych i prześwietleniu klatki piersiowej, że stan kliniczny papieża jest nadal złożony. Zaznaczono, że „infekcja polimikrobiologiczna, która powstała na tle rozstrzenia oskrzeli i ich astmatycznego zapalenia, wymagająca zastosowania antybiotykoterapii kortyzonowej, sprawia, że leczenie terapeutyczne jest bardziej złożone”.

„Kontrolna tomografia komputerowa klatki piersiowej, którą Ojciec Święty przeszedł dziś po południu, zalecona przez watykańską ekipę medyczną i zespół medyczny Polikliniki Gemelli, wykazała początek obustronnego zapalenia płuc, które wymagało dalszej terapii farmakologicznej” – głosi oświadczenie.

Następnie jest w nim zapewnienie, że mimo to 88-letni papież jest w dobrym nastroju. Jak wynika z podanych informacji, dzień spędził na modlitwie i lekturze.

Franciszek „dziękuje za bliskość, jaką odczuwa w tym momencie i z wdzięcznym sercem prosi, by nadal się za niego modlić” – ogłosił Watykan.

Na razie odwołany został udział papieża we wszystkich uroczystościach i audiencjach do niedzieli włącznie.

Czytaj też: UE zgadza się na 16. pakiet sankcji wobec Rosji