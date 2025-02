UE zgadza się na 16. pakiet sankcji wobec Rosji RDC 19.02.2025 09:11 Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na 16. pakiet sankcji wobec Rosji. Decyzję podjęli ambasadorowie krajów członkowskich. Kilka dni potrwa zanim wszystkie procedury zostaną sfinalizowane. Wspólnota chce, by restrykcje weszły w życie najpóźniej w najbliższy poniedziałek, w trzecią rocznicę napaści Rosji na Ukrainę.

Unia Europejska wyraziła wstępną zgodę na szesnasty pakiet sankcji wobec Rosji. Decyzję podjęli ambasadorowie krajów członkowskich.

Mimo presji wielu unijnych krajów w najnowszym pakiecie nie ma zakazu importu gazu skroplonego z Rosji. Natomiast jest zakaz importu aluminium. Są nowe ograniczenia eksportowe i restrykcje finansowe. Kolejne rosyjskie banki zostaną odłączone od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Najnowszy pakiet ma uniemożliwić Moskwie obchodzenie sankcji.

Jest więc na przykład zakaz sprzedaży Rosji konsoli do gier, symulatorów lotów, czy joysticków, by nie wykorzystywała ich do wyposażania dronów atakujących Ukrainę. Unia uderza też we flotę cieni. To statki, które przewożą ropę powyżej limitów cenowych i łamią międzynarodowe sankcje. Kolejne 73 jednostki mają być objęte sankcjami. Jest też zakaz współpracy i transakcji z portami oraz lotniskami, które również łamią międzynarodowe sankcje.

Do pakietu sankcji gospodarczych jest też dołączona tak zwana czarna lista osób i firm z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie, o czym brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka również informowała jako pierwsza. Lista jest na razie tajna do czasu publikacji w unijnym Dzienniku Urzędowym. Z tego też powodu nie można informować kto dokładnie został wpisany, by nie ostrzegać i ułatwiać ucieczki przed sankcjami. Na liście dominują Rosjanie, ale są też obywatele Korei Północnej i Chin, którzy pomagają władzom na Kremlu prowadzić wojnę na Ukrainie.

Są też kolejni propagandyści, manipulatorzy szerzący rosyjską dezinformację. Restrykcje mają być nałożone też na osoby zasiadające we władzach kolejnych firm z kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego, przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym, a także przedstawicieli marionetkowych władz na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy. Na liście firm objętych sankcjami są głównie zbrojeniowe, ale także instytuty i organizacje, które wspierają rosyjską napaść na Ukrainę.

Zgodnie z planem pakiet ma zostać przyjęty w trzecią rocznicę pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Ta przypada na 24 lutego.

