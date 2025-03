Oscary 2025 już tej nocy. Jakie produkcje z polskim wątkiem zawalczą o statuetki? RDC 02.03.2025 19:27 Noc z niedzieli na poniedziałek pod znakiem Oscarów. Ceremonia wręczenia 97. nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre. Nie zabraknie na niej polskich wątków. Początek o godz. 1:00 czasu polskiego.

Oscary 2025 (autor: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO)

Przed nami oscarowa noc. Podczas niedzielnej gali w Los Angeles nie zabraknie polskich wątków. Najważniejsze kinowe wyróżnienia na świecie zostaną wręczone po raz 97. Najwięcej nominacji - 13 - ma film „Emilia Perez”. Trzy mniej uzyskał obraz „Brutalista”.

Dwie nominacje oscarowe otrzymał film „Prawdziwy Ból” nakręcony w Polsce. Jest to koprodukcja polsko-brytyjsko-amerykańska. Znaczący udział miał w nim operator Michał Dymek, który jest autorem zdjęć do filmu. Nakręcił on także „Dziewczynę z Igłą”, nominowaną w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To duński kandydat, ale z polską koprodukcją.

Znawca kina, krytyk filmowy z Chicago Zbigniew Banaś wskazuje, że „Dziewczynę z Igłą” kręcono też w Polsce. „Akcja tego filmu całkowicie rozgrywa się sto lat temu i dialogi są w języku duńskim to i ten film został w dużej mierze nakręcony w Polsce. Reżyserem jest Magnus von Horn, Szwed, absolwent łódzkiej filmówki, który przyjął również polskie obywatelstwo i mieszka w Warszawie” - opowiadał.

Wśród nominowanych pełnometrażowych filmów dokumentalnych jest ukraiński obraz Wojna Porcelanowa. Producentką w tym przypadku jest Polka Aniela Sidorska.

Ceremonia wręczenia 97. nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbędzie się w hollywoodzkim Dolby Theatre. Transmisję będzie można oglądać w Canal+ od godziny 1:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nazwiska laureatów ogłoszą m.in. Penelope Cruz, Emma Stone, Willem Dafoe, Selena Gomez, Cillian Murphy, Oprah Winfrey, Robert Downey Jr. oraz Scarlett Johansson. Gospodarzem uroczystości będzie Conan O’Brien. Amerykańskiego aktora, komika i scenarzystę zobaczymy w tej roli po raz pierwszy.

W ubiegłym roku najwięcej statuetek powędrowało do twórców „Oppenheimera” Christophera Nolana. Opowieść o „ojcu bomby atomowej”, fizyku Robercie Oppenheimerze zgarnęła siedem statuetek, w tym za najlepszy film i reżyserię. Cztery Oscary - m.in. dla aktorki pierwszoplanowej (Emma Stone) i za kostiumy (Holly Waddington) - przypadły „Biednym istotom” Yorgosa Lanthimosa. Galę śledziło 19,5 mln widzów, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. „Oglądalność osiągnęła szczyt w ciągu ostatnich 30 minut transmisji, gdy Ryan Gosling zaśpiewał piosenkę +I'm Just Ken+ z filmu +Barbie+, Cillian Murphy odebrał nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za +Oppenheimera+, a Al Pacino zaprezentował zwycięzcę w kategorii najlepszy obraz” – podał portal CBS News.