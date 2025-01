Donald Trump wzywa Władimira Putina do zakończenia wojny i grozi Rosji sankcjami RDC 22.01.2025 20:46 Prezydent USA Donald Trump wezwał Władimira Putina do zakończenia wojny z Ukrainą i podjęcia negocjacji. Zagroził jednocześnie kolejnymi sankcjami na rosyjską gospodarkę.

Donald Trump (autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL)

Donald Trump wzywa Władimira Putina do zakończenia wojny. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump oświadczył, że gospodarka Rosji upada, dlatego chce wyświadczyć jej "dużą przysługę". Jak stwierdził, wojna rozpętana przez Władimira Putina jest niedorzeczna i kosztowała już wiele żyć. Prezydent Stanów Zjednoczonych napisał, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, będzie zmuszony nałożyć nowe podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja eksportuje do USA oraz innych państw.

Jednocześnie Donald Trump podkreślił dobre osobiste relacje z Władimirem Putinem i przypomniał wysiłek wojenny Rosji podczas II wojny światowej. Krytykę Rosji którą głosi - jego zdaniem - "radykalna lewica" nazwał oszustwem.

O możliwości wprowadzenia nowych sankcji na Rosję Donald Trump powiedział już wczoraj. Podczas wystąpienia w Białym Domu amerykański przywódca podkreślił, że "przygląda się kwestii wysyłania broni na Ukrainę". Dodał też, że Unia Europejska powinna zwiększyć wydatki na pomoc Ukrainie w walce z rosyjską agresją.

Zakończenie wojny w 24 godziny

Prezydent Donald Trump zapowiedział już w poniedziałek po ceremonii rozpoczęcia prezydentury, że spotka się z Władimirem Putinem, i powtórzył, że zamierza zakończyć wojnę w Ukrainie jak najszybciej.

"Spotkam się z prezydentem Putinem" - powiedział Trump podczas podpisywania serii rozporządzeń wykonawczych. Odnosząc się do pytania o jego obietnicę zakończenia wojny w Ukrainie pierwszego dnia prezydentury, Trump odparł, że wciąż ma pół dnia, by ją zrealizować.

Potem stwierdził, że zobaczy, jak pójdzie jego pierwsza rozmowa z Putinem, która ma się odbyć "wkrótce". Dodał, że Putin "nie może być zachwycony" tym, jak idzie mu wojna, oceniając rosyjskie straty wojenne na milion.

"Myślę, że on niszczy Rosję, nie przyjmując porozumienia (...). Rosja jest w wielkich tarapatach" - powiedział. Jak stwierdził, choć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce dojść do porozumienia, to nie jest pewien, czy chce to zrobić Putin.

Czytaj też: Krzysztof Bosak o deklaracjach D. Trumpa: to jedna wielka niewiadoma